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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu: Pe termen scurt, nu vom face o alianță cu AUR. Ce va face dacă nu obține majoritatea
Sorin Grindeanu (PSD)
Publicat3 aug. 2026, 13:49
Actualizat3 aug. 2026, 13:58
În plin blocaj legat de învestirea unui nou guvern, liderul social‑democrat Sorin Grindeanu a afirmat, din nou, că pe termen scurt PSD nu are în vedere o alianță cu AUR. Întrebat ce va face dacă primește misiunea de a forma un guvern, liderul social‑democrat a spus că va încerca să adune o majoritate, iar dacă nu va reuși, se va retrage.
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