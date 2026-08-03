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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu: Pe termen scurt, nu vom face o alianță cu AUR. Ce va face dacă nu obține majoritatea

Sorin Grindeanu (PSD)

Sorin Grindeanu (PSD)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 13:49
Actualizat3 aug. 2026, 13:58

În plin blocaj legat de învestirea unui nou guvern, liderul social‑democrat Sorin Grindeanu a afirmat, din nou, că pe termen scurt PSD nu are în vedere o alianță cu AUR. Întrebat ce va face dacă primește misiunea de a forma un guvern, liderul social‑democrat a spus că va încerca să adune o majoritate, iar dacă nu va reuși, se va retrage.

Întrebat dacă marți, după consultările de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan l‑ar mandata să formeze un guvern și pe ce majoritate s‑ar baza, Sorin Grindeanu a răspuns că "Voi veni în fața dumneavoastră, voi spune clar majoritatea pe care o am. Dacă nu, îmi voi depune mandatul, în cazul în care voi fi desemnat prim‑ministru."

Întrebat dacă i‑ar fi promis lui Nicușor Dan că nu va colabora cu AUR pentru a guverna, liderul PSD a sugerat că nu a existat o astfel de solicitare. "La fiecare ieșire trebuie să repet acest lucru: nu avem o alianță și, pe termen scurt, nu vom face o alianță de acest tip care să ducă la formarea unei majorități. Președintele nu m‑a întrebat acest lucru."

Chestionat de ce a folosit sintagma „pe termen scurt”, Grindeanu a explicatm că este vorba despre "o chestiune pe care nu o pot anticipa. Nu știu ce va însemna viitorul. Pot doar să spun în ce situație suntem, iar aceasta nu s‑a schimbat."

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