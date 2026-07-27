Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Florin Cîțu, critici dure la adresa Guvernului

Florin Cîțu

Florin Cîțu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 16:22
SursăRealitatea PLUS

Florin Cîțu, fostul premier, atacă în termeni duri guvernul condus de către Ilie Bolojan.

Florin Cîțu, atac la Bolojan

Acesta a postat pe pagina sa de socializare un mesaj critic la adresa modului în care guvernul a luat măsuri.

”Atunci când (ei) vă spun că nu există spațiu fiscal pentru a reduce taxele (cum ar fi TVA), aduceți-le aminte de un lucru simplu: tot ei spun că există destul spațiu fiscal pentru a crește cheltuielile cu salariile la stat cu 12 miliarde de lei (echivalentul scăderii TVA de la 21% la 18%)”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.

Acesta a specificat ”Reducerea taxelor îi ajută pe TOȚI românii. Creșterea salariilor la stat ajută doar o parte dintre ei.”

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

florin citubolojanguvern bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe