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Politica· 1 min citire
Florin Cîțu, critici dure la adresa Guvernului
Florin Cîțu
Publicat27 iul. 2026, 16:22
SursăRealitatea PLUS
Florin Cîțu, fostul premier, atacă în termeni duri guvernul condus de către Ilie Bolojan.
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