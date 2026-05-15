Florin Cîțu demontează explicațiile lui Ilie Bolojan: Este analfabetism economic) să crezi că crezi într-o creștere sănătoasă dacă înlocuiești consumul cu investițiile

Fostul prim-ministru liberal Florin Cîțu respinge teza avansată recent de premierul interimar Ilie Bolojan, potrivit căreia reducerea deficitului bugetar ar fi imposibilă fără o contracție economică. Cîțu califică această abordare drept „populism ambalat în pseudoteorii economice” și dă exemple din perioada în care el a condus Guvernul.

Într-o analiză publicată pe pagina sa, Florin Cîțu afirmă că declarațiile lui Ilie Bolojan ignoră date oficiale și realități economice demonstrate în 2021, când, deși deficitele au scăzut, economia a continuat să crească — fapt care arată că o corecție fiscală poate fi realizată fără contracție economică .

Cîțu precizează că toate aceste date provin din Ministerul Finanțelor , INS și Eurostat , respingând ideea unei legături „indisolubile” între consolidarea fiscală și recesiune.

Mai mult, el reia ceea ce numește „fantezia preferată a populiștilor ajunși la guvernare: creștere fără consum” , subliniind că această narațiune contrazice principiile economice de bază.

Fostul premier acuză actualul executiv că încearcă să distragă atenția și să mute responsabilitatea asupra consumului privat, în loc să admită că măsurile economice adoptate au fost nu doar impopulare, ci și ineficiente .

„Vina pe consumul privat este o diversiune. Restul este doar ambalaj propagandistic pentru o notă de plată care vine inevitabil.”

În concluzie, Cîțu consideră că ideea de „modernizare prin sacrificarea consumului” reprezintă o formă de populism economic , fără fundament în datele economice recente.