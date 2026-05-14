Un britanic care trebuia să stea în carantină din cauza hantavirusului a fost găsit într-un bar din Italia

Un bărbat britanic, care trebuia să respecte măsura carantinei din cauza expunerii la hantavirus, a fost reținut într-un bar din Italia, în contextul focarului apărut la bordul navei de croazieră MV Hondius. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, și însoțitorul său de călătorie au fost găsiți la Milano și transportați ulterior la Spitalul Sacco.

Cei doi fuseseră informați că trebuie să respecte o perioadă de carantină de 42 de zile, până pe 6 iunie, după ce au fost considerați persoane expuse focarului de hantavirus asociat navei MV Hondius. Bărbatul ar fi călătorit în același avion cu Mirjam Schilperoord, femeia de 69 de ani care a murit după ce a zburat din Sfânta Elena către Johannesburg, după infectarea cu virusul.

Soțul acesteia, Leo Schilperoord, în vârstă de 70 de ani, fusese prima victimă confirmată a focarului. Cei doi participaseră la o excursie organizată de nava MV Hondius în Argentina, inclusiv într-o zonă unde pasagerii observau păsări în apropierea unei gropi de gunoi de pe o insulă izolată.

Trei morți și mai multe cazuri confirmate

În prezent, există 11 cazuri asociate focarului de pe nava de croazieră, dintre care nouă au fost confirmate oficial. Trei persoane au murit până acum, iar o femeie din Franța se află în stare critică și este conectată la un plămân artificial. Virusul implicat în acest focar este virusul Andes, o formă rară de hantavirus care, în anumite situații, poate fi transmisă și de la om la om.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că este posibil ca în perioada următoare să apară noi îmbolnăviri, din cauza perioadei lungi de incubație a virusului. „Nu există semne” că ar exista riscul unei pandemii, a transmis oficialul OMS, însă a avertizat că situația trebuie monitorizată atent.

„Desigur, situația s-ar putea schimba. Și având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este posibil să vedem mai multe cazuri în săptămânile următoare”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus în cadrul unei conferințe de presă organizate la Madrid.