Alertă într-un spital din Olanda. 12 angajați, plasați în carantină după contactul cu un pacient cu hantavirus. Au fost încălcate protocoalele de securitate

Un spital din Nijmegen a decis să plaseze în carantină 12 membri ai personalului medical, după ce probe biologice ale unui pacient infectat cu hantavirus au fost manipulate fără respectarea celor mai stricte protocoale de securitate.

Măsura a fost anunțată de spitalul Radboudumc, care a precizat că perioada de izolare va dura șase săptămâni. Reprezentanții unității medicale susțin însă că riscul real de infectare este considerat foarte scăzut și că activitatea spitalului continuă normal. Pacientul infectat era unul dintre pasagerii navei de croazieră MV Hondius, aflată în centrul focarului de hantavirus care a provocat deja mai multe decese și zeci de persoane aflate sub supraveghere medicală în mai multe țări.

Ce s-a întâmplat în spital

Potrivit autorităților olandeze, pacientul a fost internat pe 7 mai. În timpul manipulării probelor biologice au fost respectate proceduri standard, însă nu și măsurile suplimentare impuse pentru această tulpină rară de hantavirus transmisibilă între oameni. Ministrul olandez al Sănătății, Sophie Hermans, a explicat în Parlament că decizia de carantinare a fost luată din precauție.

„Probabilitatea ca personalul să fi fost infectat este mică, dar pentru că vorbim despre un virus grav, spitalul a decis să meargă la sigur”, a declarat oficialul.

Autoritățile au subliniat că situația nu este comparabilă cu pandemia de COVID-19 și că, în acest moment, nu există indicii privind apariția unui focar global necontrolat.

OMS: pot apărea noi cazuri în următoarele săptămâni

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că numărul cazurilor confirmate a ajuns la nouă, cu două mai multe față de ziua precedentă. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că este posibil să apară noi infectări din cauza perioadei lungi de incubație, care poate ajunge la șase-opt săptămâni.

„În acest moment, nu există semne că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar situația se poate schimba”, a declarat șeful OMS. Acesta a explicat că pasagerii de pe nava MV Hondius au avut un nivel ridicat de interacțiune înainte ca primul caz să fie depistat, ceea ce crește riscul apariției unor noi infectări.

Nava de croazieră care a declanșat alerta

Nava MV Hondius naviga între Argentina și Capul Verde atunci când la bord au apărut primele îmbolnăviri.nPână acum, trei persoane au murit: un cuplu din Țările de Jos și un cetățean german. Alte cazuri confirmate au fost raportate în Franța, Spania și Statele Unite ale Americii. După refuzul autorităților din Capul Verde de a permite acostarea navei, guvernul spaniol a acceptat evacuarea pasagerilor în Insulele Canare. Peste 120 de persoane au fost transportate și plasate sub supraveghere medicală. Nava se îndreaptă acum spre Rotterdam, având la bord doar 25 de membri ai echipajului, un medic și o asistentă medicală.

Ce este hantavirusul și de ce provoacă îngrijorare

Hantavirusul este transmis în mod obișnuit de rozătoare sălbatice, însă anumite tulpini rare, precum varianta Andes identificată pe MV Hondius, se pot transmite și de la om la om prin contact apropiat. Boala poate provoca forme severe respiratorii și are o rată ridicată de mortalitate în cazurile grave. Specialiștii spun însă că virusul nu se transmite ușor, iar riscul unei pandemii similare COVID-19 este considerat redus în acest moment. În paralel, mai multe state au început monitorizarea foștilor pasageri și aplicarea unor protocoale stricte de carantină și supraveghere medicală.