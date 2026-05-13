Leguma banală pe care Mihaela Bilic o recomandă pentru digestie, ulcer, gastrită și retenția de lichide

Mihaela Bilic a vorbit recent, într-un videoclip publicat pe Instagram, despre beneficiile guliei, una dintre legumele pe care le consideră prea puțin apreciate. Nutriționista spune că acest aliment simplu poate avea efecte benefice atât pentru digestie și siluetă, cât și pentru anumite afecțiuni gastrice.

Potrivit acesteia, gulia este recomandată persoanelor care se confruntă cu aciditate gastrică, gastrită sau ulcer, dar și celor care vor să slăbească ori să reducă retenția de apă din organism.

Mihaela Bilic explică faptul că gulia face parte din familia cruciferelor, la fel ca varza, broccoli sau conopida, și are un gust asemănător cu cel al cotorului de varză. În plus, leguma conține cantități importante de vitamina C și potasiu, având în același timp foarte puține calorii.

Nutriționista susține că 100 de grame de gulie au aproximativ 20 de calorii și un conținut ridicat de fibre, ceea ce o transformă într-o alternativă sănătoasă la gustările procesate precum chipsurile sau covrigeii.

Beneficiile guliei pentru organism

Potrivit specialistului, vitamina C din gulie poate contribui la susținerea sistemului imunitar, iar potasiul ajută la eliminarea excesului de lichide și la reducerea retenției de apă.

În același timp, fibrele oferă rapid senzația de sațietate și pot ajuta la controlul poftei de gustări nesănătoase. Din acest motiv, gulia poate fi inclusă cu succes în alimentația persoanelor care încearcă să slăbească sau să adopte un stil de viață mai echilibrat.

Mihaela Bilic afirmă că această legumă poate fi consumată atât simplă, cât și în combinație cu diverse preparate sănătoase.

Cum poate fi consumată

Nutriționistul recomandă consumul de gulie crudă, tăiată în bastonașe, ca gustare între mese.

De asemenea, aceasta poate fi asociată cu humus, cremă de brânză, salată de vinete, fasole bătută sau sosuri pe bază de iaurt.

Textura crocantă și gustul plăcut fac din gulie o variantă ușor de integrat în meniul zilnic, mai ales pentru cei care vor să renunțe la snackurile ultraprocesate.

