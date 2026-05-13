Descinderi ale Parchetului General într-un dosar de corupție: 13 percheziții la persoane și instituții publice

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au desfășurat miercuri o amplă operațiune într-un dosar care vizează presupuse fapte de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție. În cadrul anchetei au fost efectuate 13 percheziții domiciliare în mai multe locații din țară.

Anchetatorii au vizat atât locuințele unor persoane suspectate, cât și sedii ale unor instituții publice.

Procurorii investighează fapte de corupție comise în ultimele luni

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cercetările sunt coordonate de procurorii Secției de urmărire penală.

„Perchezițiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru trafic de influență și alte infracțiuni de corupție”, au precizat procurorii într-un comunicat oficial.

Ancheta vizează presupuse fapte care ar fi fost comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026.

Mai multe persoane sunt suspectate de implicare în dosar

Conform procurorilor, mai multe persoane sunt investigate în acest caz, existând suspiciuni privind implicarea lor în activități ilegale.

Anchetatorii spun că probele strânse în urma perchezițiilor și a celorlalte activități de urmărire penală urmează să stabilească exact rolul și participația fiecărei persoane implicate.

„Există suspiciuni rezonabile privind implicarea mai multor persoane în activitatea infracțională investigată”, au transmis reprezentanții Parchetului General.

Descinderile au avut loc și la instituții publice

Operațiunea coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a inclus verificări și la sediile unor instituții publice, însă autoritățile nu au făcut publice, deocamdată, numele acestora.

De asemenea, procurorii nu au anunțat dacă au fost dispuse măsuri preventive împotriva persoanelor vizate.

Ancheta este în desfășurare, iar în perioada următoare pot apărea noi informații despre amploarea dosarului și eventualele persoane implicate în presupusele fapte de corupție.