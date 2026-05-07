Guvern minoritar sau de tehnocrați? Crin Antonescu explică variantele politice aflate pe masă

Crin Antonescu transmite că am putea ajunge în situația de a avea un guvern format doar din PNL, USR și UDMR, pentru care PSD să dea votul în Parlament, sau chiar un executiv format integral din tehnocrați! În cazul în care Parlamentul nu validează guvernul, subliniază Crin Antonescu, ar trebui să mergem pe varianta anticipatelor. Pe de altă parte, fostului candidat la prezidențiale i se pare suspicioasă ușurința cu care USR spune că renunță la guvernare și se poziționează de partea lui Ilie Bolojan.

"Acest scenariu ar putea să fie, nu ştiu, să zicem un guvern, dar care oricum nu mai poate fi bolojan, un guvern PNL, USR, UDMR, pentru care să dea votul PSD-ul în Parlament.



O să ne distrăm după aia să vedem cum o să susțină PSD-ul guvernul ăsta, sau invers, sau în ultimă instanță, un guvern de tehnocrați, din cap până în picioare, nu doar premierul. Și pe care, dacă vrea, Parlamentul îl investește, dacă nu se merge la anticipate.



La USR, cu multă seninătate și toată lumea, a zis nu, nu mai intrăm la guvernare, noi cu PSD-ul niciodată. În condițiile în care USR-ul deține niște ministere extrem de importante, gândiți-vă la economie, gândiți-vă la apărare, gândiți-vă la mediu, care nu-i un oarecare minister, gândiți-vă desigur la externe, Asta mi se pare foarte ciudat, ușurința cu care ei pleacă de la o guvernare în care au obținut mult mai mult decât meritau prin prisma scorului și mă rog, nu mai vorbim de competențe", a declarat Antonescu .