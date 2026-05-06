Crin Antonescu, declarație-șoc: „Îl simpatizez pe Nicușor Dan”

Sursă: Realitatea PLUS

Crin Antonescu a făcut declarații-șoc despre jocurile de la vârful puterii, în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Fostul președinte al PNL susține că îl place pe Nicușor Dan, de când președintele României ia decizii care înfurie tabăra simpatizanților USR. Totodată, Crin Antonescu a scos în evidență faptul că aștepta o mutare rațională din partea șefului statului, și anume să discute cu toate partidele.

„...o moțiune de cenzură în care Parlamentul României, în deplină legitimitate - ăsta care e, alcătuit din oamenii ăștia, cum sunt ei, cum nu sunt, ăia de care se milogea Boloșan și trimișii lui: «Hai, dați-ne un vot, că acuma sunteți băieți buni, nu mai sunteți extremiști, nu mai sunteți anti-occidentali, nu mai sunteți putiniști, nici măcar legionari nu mai sunteți! Hai, dați un vot aici să înțelegeți sensul reformei!» - l-a copleșit, ca să spun așa, cu un vot record pe moțiunea de cenzură, pe domnul Boloșan.

Cred că despre Partidul Național Liberal o să mai vorbim așa pe la orele de istorie, eventual. Pentru că, de fapt, domnului Boloșan de mult Partidul Național Liberal i-a rămas mic, ăsta cât mai era...

Tot ce sper așa, pentru domnul Nicușor Dan - pentru funcția sa și pentru poziția sa, eu îl simpatizez de când le mănâncă sufletul acestor «hastagi», că nu puteam s-o fac eu sau altcineva mai bine niciodată - dar totuși sper, măcar formal, să se desfășoare niște consultări normale, constituționale, indiferent ce guvern încearcă el să facă după aia. Nu se poate să vorbești din nou de consultări informale numai cu anumite partide, după ce tu vezi foarte bine că formula aia a căzut zdrobitor în Parlamentul României”, a declarat Crin Antonescu.