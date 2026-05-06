Coiful de la Cotofenești, vizitat de mii de persoane de când este expus la Muzeul Național de Istorie

Coiful de la Coțofenești atrage un interes major din partea publicului: peste 9.000 de persoane au vizitat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) în intervalul 22 aprilie – 3 mai pentru a vedea celebrul artefact și cele două brățări dacice din aur, readuse recent în țară.

În perioada următoare, piesa va intra într-un amplu proces de analiză științifică. Specialiștii vor efectua investigații neinvazive pentru a evalua starea de conservare și pentru a stabili eventualele intervenții de restaurare. Printre metodele utilizate se numără examinări macroscopice și microscopice, dar și tehnici moderne precum spectroscopie cu fluorescență de raze X, care permite determinarea compoziției elementale fără a afecta obiectul, și fotogrametrie, folosită pentru realizarea unui model 3D detaliat, conform MNIR, scrie Mediafax.

De asemenea, experții vor face măsurători precise și o cartografiere completă a eventualelor deformări sau urme de intervenții anterioare. Rezultatele vor fi comparate cu datele existente dinaintea furtului, pentru a identifica orice modificări și pentru a decide cele mai potrivite metode de restaurare.

În timp ce coiful va fi retras pentru aceste analize, vizitatorii vor putea continua să admire cele două brățări dacice în cadrul expoziției permanente „Tezaurul Istoric”, acestea neavând nevoie de restaurare.

Artefactele au fost readuse în România pe 21 aprilie, după ce au fost recuperate în urma furtului din 2025 de la Muzeul Drents din Olanda.