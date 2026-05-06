Dilatația vasculară de la ieșirea din inimă

Unele afecțiuni ale aortei evoluează mult timp fără simptome și sunt descoperite întâmplător, la o ecografie cardiacă, un CT sau un examen RMN efectuat din alt motiv. De aceea, diagnosticul poate surprinde un pacient care nu avea dureri sau alte semne evidente.

Anevrismul de aortă ascendentă apare atunci când prima porțiune a aortei, vasul mare care pleacă din inimă și duce sângele către organism, se dilată anormal. Peretele arterial devine astfel mai vulnerabil, iar problema poate rămâne tăcută mult timp. Pe măsură ce dilatația crește, pot apărea durere toracică, durere de spate, senzație de presiune sau simptome produse de afectarea structurilor din apropiere.

Conduita depinde de diametrul aortei, ritmul de creștere, cauza dilatației, istoricul familial, prezența unor boli genetice și starea generală a pacientului. Uneori este indicată doar monitorizarea periodică prin investigații imagistice și controlul strict al tensiunii arteriale. Când riscul de complicații devine prea mare, tratamentul standard pentru aorta ascendentă este chirurgia deschisă, prin care segmentul afectat este înlocuit cu o proteză vasculară, uneori împreună cu repararea sau înlocuirea valvei aortice, dacă și aceasta este implicată.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro .