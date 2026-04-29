Cum dor ochii de la privitul prea mult în calculator

Mulți oameni simt la final de zi că îi dor ochii, că au vedere încețoșată temporar sau că îi ustură, mai ales după ore lungi la calculator. De cele mai multe ori, este un fenomen funcțional, dar poate fi foarte supărător.

Ochii obosiți de la calculator apar prin scăderea frecvenței clipitului, concentrare prelungită și expunere la lumină și contrast. Rezultatul poate fi uscăciune oculară, senzație de nisip, lăcrimare reflexă sau dureri de cap. Dacă există și un viciu de refracție necorectat, precum miopia sau astigmatismul, simptomele pot fi mai intense.

În astfel de situații ajută ridicarea ochilor din calculator și privitul periodic la distanță, clipitul conștient, ajustarea luminozității, poziția corectă a ecranului și, la nevoie, utilizarea unor lacrimi artificiale, la recomandarea medicului. Dacă apar durere oculară intensă, roșeață persistentă, fotofobie sau scădere de vedere, este indicată evaluarea oftalmologică.

Ai grijă de tine!

Advertising

Advertising

