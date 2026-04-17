Tusea cronică este, în general, tusea care durează peste 8 săptămâni la adulți, iar cauzele sunt variate. Frecvent sunt implicate scurgerea postnazală din rinosinuzită, astmul bronșic și refluxul gastroesofagian. Fumatul și anumite medicamente pot fi, de asemenea, implicate.

Evaluarea medicală urmărește contextul: când apare tusea, ce o agravează, dacă există wheezing, arsuri, secreții nazale sau febră. Semnele de alarmă includ sânge în spută, scădere în greutate, febră prelungită, durere toracică sau lipsă de aer importantă. Tratamentul eficient depinde întotdeauna de identificarea cauzei.

