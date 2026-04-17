Tusea care nu mai trece după o viroză

Tusea cronică
Tusea cronică

Tusea care persistă cu săptămânile poate fi frustrantă și obositoare, mai ales când afectează somnul sau apare în accese. De multe ori, o considerăm normală după o răceală, dar există situații în care ar trebui investigată de medic.

Tusea cronică este, în general, tusea care durează peste 8 săptămâni la adulți, iar cauzele sunt variate. Frecvent sunt implicate scurgerea postnazală din rinosinuzită, astmul bronșic și refluxul gastroesofagian. Fumatul și anumite medicamente pot fi, de asemenea, implicate.

Evaluarea medicală urmărește contextul: când apare tusea, ce o agravează, dacă există wheezing, arsuri, secreții nazale sau febră. Semnele de alarmă includ sânge în spută, scădere în greutate, febră prelungită, durere toracică sau lipsă de aer importantă. Tratamentul eficient depinde întotdeauna de identificarea cauzei.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

 

 

Sanador Advertising