Aristocrații, loviți de criză: „Ne gândim cum să ajutăm țara!”
Alina Binder
Chiar și aristocrații spun că se confruntă cu aceeași presiune financiară din cauza scumpirilor ca toți românii. Alina Binder, soția lui Nicolae al României, povestește că scumpirile exorbitante din ultima perioadă reprezintă un subiect frecvent de discuție în cadrul familiei în ultima vreme.
Chiar și aristocrații spun că resimt presiunea scumpirilor
„Prețul motorinei și lucrurile de genul acesta sunt parte din viața de zi cu zi. Ne lovim constant de ele, așa că este firesc să vorbim despre ele. Când realitatea dură ne trezește, ne gândim cum putem ajuta societatea și ce putem face ca traiul în România să fie mai bun”, a zis Alina Binder, soția lui Nicolae al României.
Aceasta a mai precizat că și credința și rugăciunea îi fac mai puternici ca familie.
Citește și:
- 19:28 - Spray-ul care alungă țânțarii ca prin magie. Îl poți prepara chiar la tine acasă
- 16:20 - Cum să îți răcorești casa în doar trei minute. Trucul viral care te va face să uiți de aerul condiționat
- 12:22 - Mesajul Monicăi Bîrlădeanu către medicul Valeriu Gheorghiță, cu ocazia zilei sale de naștere
- 09:42 - Patru zodii chinezești intră într-o perioadă de noroc și schimbări majore
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News