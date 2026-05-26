Aristocrații, loviți de criză: „Ne gândim cum să ajutăm țara!”

Chiar și aristocrații spun că se confruntă cu aceeași presiune financiară din cauza scumpirilor ca toți românii. Alina Binder, soția lui Nicolae al României, povestește că scumpirile exorbitante din ultima perioadă reprezintă un subiect frecvent de discuție în cadrul familiei în ultima vreme.

„Prețul motorinei și lucrurile de genul acesta sunt parte din viața de zi cu zi. Ne lovim constant de ele, așa că este firesc să vorbim despre ele. Când realitatea dură ne trezește, ne gândim cum putem ajuta societatea și ce putem face ca traiul în România să fie mai bun”, a zis Alina Binder, soția lui Nicolae al României.

Aceasta a mai precizat că și credința și rugăciunea îi fac mai puternici ca familie.