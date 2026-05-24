Prăjitura răsturnată cu cireșe. Rețeta simplă și delicioasă care îți aduce aroma verii în farfurie

Sursă: Realitatea.Net

Suntem în plin sezon al cireșelor, iar aroma lor dulce și parfumată este perfectă pentru deserturi de casă simple și delicioase. Prăjitura răsturnată cu cireșe este una dintre acele rețete care îmbină gustul fructelor proaspete cu textura pufoasă a blatului, rezultând un desert gustos, aspectuos și ușor de pregătit. Ideală pentru zilele de vară, această prăjitură poate fi servită alături de o cafea sau ca desert răcoritor după masă.

INGREDIENTE:

500 g cireșe

5 ouă

10 linguri zahăr

5 linguri lapte

5 linguri ulei

8 linguri făină

1 plic praf de copt

1 praf de sare

unt pentru uns tava

3 pliculețe zahăr vanilat

esență de rom

zahăr pudră pentru pudrat

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, cireșele se spală bine, apoi li se îndepărtează sâmburii, folosindu-se, de preferat, un aparat special pentru scos sâmburii. O formă de copt (de aproximativ 28 cm diametru) se unge cu unt, după care cireșele se așază uniform în aceasta.

Se trece apoi la pregătirea compoziției. Albușurile se separă de gălbenușuri, iar albușurile se bat spumă cu un praf de sare. Se adaugă treptat zahărul și zahărul vanilat, iar după ce acestea s-au dizolvat, se încorporează gălbenușurile. Se adaugă apoi, pe rând, laptele și uleiul. După gust, se poate adăuga și esență de rom, apoi compoziția se amestecă bine.

La final, se încorporează făina amestecată cu praful de copt, omogenizându-se foarte bine compoziția. Aceasta se toarnă peste cireșele din tavă, iar prăjitura se introduce în cuptor pentru aproximativ 30 de minute. Se face testul scobitorii, iar dacă prăjitura este coaptă, tava se scoate din cuptor și se lasă la răcit. După răcire, prăjitura se răstoarnă pe un platou.

La servire, prăjitura se pudrează cu zahăr pudră și se taie în felii potrivite, potrivit sursei.