Horoscop de weekend, 25-26 iulie. Două zile în care multe zodii vor închide un capitol important

Publicat 24 iul. 2026, 20:12 Sursă eva.ro

Ultimul weekend din luna iulie vine cu energie diferită pentru fiecare zodie. În timp ce unii nativi se vor bucura de momente liniștite alături de cei dragi, alții vor fi nevoiți să ia decizii pe care le-au amânat de mai mult timp sau să facă față unor situații neașteptate.

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