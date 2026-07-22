Secretul din bucătărie care poate ajuta la slăbit. Totul stă în combinația dintre aceste două condimente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 23:58

Turmericul și piperul negru sunt folosite de secole în medicina tradițională, iar cercetările din ultimii ani arată că asocierea lor poate îmbunătăți absorbția substanțelor active și poate susține metabolismul, digestia și sistemul imunitar.

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