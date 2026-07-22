Secretul din bucătărie care poate ajuta la slăbit. Totul stă în combinația dintre aceste două condimente

Turmericul și piperul negru sunt folosite de secole în medicina tradițională, iar cercetările din ultimii ani arată că asocierea lor poate îmbunătăți absorbția substanțelor active și poate susține metabolismul, digestia și sistemul imunitar.
De ce funcționează atât de bine împreună
Principalul compus activ din turmeric este curcumina, recunoscută pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare. Totuși, organismul o absoarbe destul de greu atunci când este consumată singură.
Piperul negru conține piperină, un alcaloid despre care studiile au arătat că poate crește semnificativ absorbția curcuminei, permițând organismului să beneficieze mai eficient de proprietățile acesteia.
Tocmai de aceea, cele două condimente sunt recomandate adesea împreună, deoarece efectele lor se completează.
Poate susține procesul de slăbire
Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale acestei combinații este sprijinul oferit în procesul de pierdere în greutate.
Potrivit cercetărilor, curcumina contribuie la reglarea metabolismului și la reducerea inflamației asociate excesului ponderal, în timp ce piperina stimulează termogeneza – procesul prin care organismul produce căldură și consumă mai multă energie.
Consumul regulat al acestor condimente, alături de o alimentație echilibrată și mișcare, poate favoriza arderea grăsimilor și poate oferi un plus de energie.
Turmericul, folosit de secole ca remediu natural
Curcuma este apreciată de mult timp pentru conținutul ridicat de antioxidanți și pentru efectele sale antiinflamatoare și de susținere a sistemului imunitar.
În medicina tradițională chineză era utilizată pentru tratarea icterului, dar și a afecțiunilor ficatului și vezicii biliare. Fiind un condiment cu efect încălzitor, era recomandată și în cazul răcelilor sau al tusei.
Potrivit fitoterapeutului Rosemary Gladstar, autoarea cărții Plante medicinale, studiile moderne sugerează că turmericul are o activitate antiinflamatoare foarte puternică, iar curcumina este un agent antibacterian local și un antioxidant cu o activitate superioară vitaminei E.
Ce spun studiile despre curcumină
Numeroase cercetări au analizat potențialul curcuminei în diferite afecțiuni.
Conform aceleiași surse, aceasta a fost studiată pentru efectele sale împotriva mai multor tipuri de cancer, inclusiv cel de sân, colon, prostată și piele.
Un studiu publicat în 2009 în The British Journal of Cancer a indicat că tratamentul cu curcumină a avut efecte asupra celulelor canceroase din cancerul esofagian în decurs de 24 de ore.
Alte cercetări au raportat rezultate promițătoare privind inhibarea dezvoltării celulelor maligne în cazul limfoamelor.
Alte beneficii pentru organism
Studiile realizate în China au arătat că turmericul poate contribui la reducerea colesterolului din sânge și are o acțiune anticoagulantă, care poate ajuta la prevenirea formării cheagurilor de sânge.
Totodată, condimentul stimulează secreția de bilă, facilitând digestia grăsimilor și a uleiurilor. De asemenea, ajută la menținerea echilibrului microflorei intestinale, limitând dezvoltarea excesivă a unor microorganisme din aparatul digestiv.
Datorită acestor proprietăți, turmericul este folosit în prezent în numeroase bucătării din lume, fiind apreciat atât pentru aroma sa, cât și pentru efectele benefice asupra sănătății.