Trucuri simple pentru o casă mereu ordonată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 12:11

Ordinea într-o casă nu ține de cât timp petreci făcând curățenie, ci de sistemele mici pe care le pui în aplicare zi de zi. O casă mereu ordonată nu este rezultatul unei sesiuni epuizante de curățenie generală, ci al unor obiceiuri simple, repetate constant, care previn acumularea dezordinii.

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