Zacuscă de vinete și ciuperci. Rețeta tradițională, plină de savoare, care nu dă greș niciodată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 10:07

Zacusca de vinete și ciuperci este unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale românești, nelipsit din cămară iarnă. Cu un gust bogat și o aromă inconfundabilă, această rețetă aduce laolaltă legume coapte și ingrediente simple, transformate prin răbdare într-un preparat delicios și plin de savoare.

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