Trucul cu hârtia igienică împotriva țânțarilor. Tot mai mulți încearcă această metodă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 22:44

Țânțarii sunt printre cei mai neplăcuți „musafiri” ai verii. Chiar dacă locuința este protejată cu plase la ferestre sau sunt folosite diverse spray-uri și aparate electrice, insectele reușesc adesea să pătrundă în casă și să transforme nopțile într-un adevărat calvar.

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