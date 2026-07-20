Trucul cu hârtia igienică împotriva țânțarilor. Tot mai mulți încearcă această metodă

Țânțarii sunt printre cei mai neplăcuți „musafiri” ai verii. Chiar dacă locuința este protejată cu plase la ferestre sau sunt folosite diverse spray-uri și aparate electrice, insectele reușesc adesea să pătrundă în casă și să transforme nopțile într-un adevărat calvar.
În ultimele săptămâni, pe rețelele de socializare s-a răspândit un truc simplu, care promite să țină țânțarii la distanță fără substanțe chimice pulverizate în încăpere. Tot ce este necesar este un obiect pe care aproape oricine îl are în baie și câteva picături de ulei esențial.
Trucul cu hârtia igienică împotriva țânțarilor
Metoda se bazează pe faptul că țânțarii își găsesc victimele în principal cu ajutorul mirosului. Aceștia detectează dioxidul de carbon eliminat prin respirație și acidul lactic produs în mod natural de organism, semnale care îi conduc către oameni.
Pentru a le îngreuna orientarea, este suficient să rupi câteva fâșii de hârtie igienică și să le așezi pe o tavă sau într-un recipient puțin adânc. Peste ele se pun câteva picături de ulei esențial de citronelă, recunoscut pentru efectul său repelent, scrie presa spaniolă.
Mirosul intens al citronellei maschează aromele care atrag insectele și le perturbă capacitatea de a identifica prezența oamenilor. În același timp, aroma este considerată neplăcută pentru țânțari, motiv pentru care aceștia evită zonele în care este prezentă.
Poți folosi și alte uleiuri esențiale
Dacă nu ai la îndemână ulei de citronelă, poți încerca și alte uleiuri esențiale cunoscute pentru efectul lor repelent. Important este să folosești un singur tip de ulei și să nu le amesteci între ele.
După ce ai aplicat câteva picături pe benzile de hârtie igienică, recipientul poate fi așezat în dormitor, lângă fereastră sau în alte zone ale casei unde apar frecvent țânțarii.
Cât timp își păstrează efectul
Metoda nu este permanentă. Pe măsură ce uleiul esențial se evaporă, intensitatea mirosului scade, iar efectul repelent se diminuează.
Din acest motiv, benzile de hârtie igienică trebuie înlocuite și împrospătate periodic cu alte câteva picături de ulei esențial, pentru ca aroma să rămână suficient de puternică și să continue să țină insectele la distanță.