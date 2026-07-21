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Sanatate· 1 min citire
De ce ne simțim mai obosiți după weekend?
De ce ne simțim mai obosiți după weekend, în loc să fim odihniți? La Realitatea medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele acestui fenomen, impactul asupra sănătății și soluțiile care ne pot ajuta să începem săptămâna cu mai multă energie.
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