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Sanatate· 1 min citire
Doi medici, trimiși în judecată după peste 200 de fapte de abuz în serviciu. 185 de pacienți ar fi primit dispozitive de la decedați
Medic
Publicat21 iul. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS
Doi medici au fost trimiși în judecată într-un dosar în care procurorii îi acuză de săvârșirea a peste 200 de fapte de abuz în serviciu. Principalul vizat este fostul medic primar Dan Tesloianu, din Iași, acuzat că ar fi implantat unor pacienți dispozitive medicale provenite de la persoane decedate, potrivit Realitatea PLUS.
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