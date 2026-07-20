Băuturile alcoolice pe care ar trebui să le eviți în zilele caniculare. Avertismentul medicilor

În zilele toride de vară, o bere rece, un cocktail cu gheață sau un pahar de vin pot părea modalitatea perfectă de a te răcori. Specialiștii avertizează însă că alcoolul și canicula reprezintă o combinație riscantă, care poate favoriza deshidratarea, epuizarea provocată de căldură și, în cazurile severe, insolația.
Potrivit medicilor toxicologi, efectele negative nu sunt influențate doar de cantitatea de alcool consumată. Tipul băuturii, concentrația alcoolică, ritmul în care este băută și timpul petrecut în soare joacă, de asemenea, un rol important. Alcoolul afectează capacitatea organismului de a-și regla temperatura și reduce percepția semnelor de avertizare ale deshidratării și supraîncălzirii. Astfel, o băutură care pare răcoritoare poate accentua, în realitate, efectele nocive ale căldurii asupra organismului.
De ce este alcoolul mai periculos pe vreme foarte caldă
În timpul caniculei, corpul pierde cantități importante de apă și electroliți prin transpirație.
Alcoolul are efect diuretic, ceea ce înseamnă că favorizează eliminarea lichidelor prin urină. Atunci când cele două efecte se suprapun, organismul se poate deshidrata mult mai rapid.
În plus, alcoolul produce dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii. Deși acest lucru poate crea senzația temporară de răcorire, în realitate favorizează pierderea căldurii și perturbă mecanismele normale de reglare a temperaturii corpului. În același timp, alcoolul afectează judecata și poate face ca o persoană să ignore semne precum amețeala, setea intensă sau oboseala, care indică instalarea epuizării termice.
Băuturile spirtoase, cele mai riscante
Medicii consideră că băuturile cu o concentrație mare de alcool precum vodca, whisky-ul, romul, ginul, coniacul sau pălinca sunt cele mai periculoase în timpul caniculei.
Acestea conțin cantități mari de alcool într-un volum redus și pot duce rapid la intoxicație alcoolică, mai ales dacă sunt consumate pe stomacul gol sau în cantități mari.
În condiții de temperaturi extreme, organismul este deja solicitat pentru a se răci, iar alcoolul îi îngreunează și mai mult această misiune. Riscul de leșin, accidente, căderi și insolație crește semnificativ.
Cocktailurile dulci pot induce în eroare
La prima vedere, cocktailurile cu suc, siropuri sau băuturi carbogazoase par mai ușoare decât băuturile spirtoase.
Totuși, multe dintre ele conțin una sau chiar două porții de alcool tare, iar gustul dulce maschează concentrația alcoolică. Din acest motiv, oamenii tind să consume mai multe fără să realizeze cât alcool au ingerat.
În plus, băuturile bogate în zahăr nu hidratează organismul și pot accentua senzația de sete.
Berea nu este o metodă de hidratare
Există convingerea că berea rece ajută organismul să se răcorească și să se hidrateze.
Specialiștii spun însă că această impresie este înșelătoare. Chiar dacă berea are un conținut mai mic de alcool decât băuturile spirtoase, ea rămâne o băutură alcoolică și poate contribui la deshidratare dacă este consumată în cantități mari.
Cu cât concentrația de alcool este mai mare și cantitatea consumată este mai mare, cu atât efectul diuretic devine mai pronunțat.
Vinul consumat la soare
Și vinul poate deveni problematic în zilele foarte călduroase, în special atunci când este consumat în aer liber, la plajă sau pe terase expuse soarelui.
Alcoolul se absoarbe mai rapid dacă organismul este deshidratat sau dacă persoana nu a mâncat suficient înainte.
Specialiștii recomandă evitarea consumului prelungit de alcool în timpul expunerii directe la temperaturi ridicate.
Cine este cel mai expus
Riscul este mai mare la persoanele vârstnice, la cei cu boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, diabet sau afecțiuni renale.
De asemenea, persoanele care iau diuretice, unele medicamente pentru tensiune, sedative sau anumite antidepresive trebuie să fie și mai prudente, deoarece deshidratarea și căldura le pot amplifica efectele adverse.
Semne că alcoolul și canicula au devenit o combinație periculoasă
Printre simptomele care impun oprirea consumului de alcool și solicitarea de ajutor medical se numără:
Aceste manifestări pot indica epuizare provocată de căldură, insolație sau intoxicație alcoolică, toate fiind urgențe medicale.
Cum poți reduce riscurile
Medicii recomandă ca, în perioadele de caniculă, cea mai sigură alegere să fie evitarea consumului de alcool.
Dacă totuși alegi să consumi băuturi alcoolice, este important să alternezi fiecare pahar cu apă, să mănânci înainte și în timpul consumului, să eviți expunerea îndelungată la soare și să nu faci efort fizic intens.
De asemenea, nu este recomandat să folosești alcoolul pentru a-ți potoli setea. Pentru hidratare, cele mai bune opțiuni rămân apa și băuturile fără alcool.
Canicula solicită organismul chiar și în lipsa alcoolului. Atunci când cele două se combină, riscul de deshidratare și de complicații crește considerabil. Medicii toxicologi atrag atenția că nu există o băutură alcoolică „sigură” pe vreme extrem de caldă, însă băuturile spirtoase și cocktailurile cu un conținut ridicat de alcool sunt cele care pot provoca cel mai rapid probleme serioase de sănătate, potrivit sursei.