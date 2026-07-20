Băuturile alcoolice pe care ar trebui să le eviți în zilele caniculare. Avertismentul medicilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 13:08

În zilele toride de vară, o bere rece, un cocktail cu gheață sau un pahar de vin pot părea modalitatea perfectă de a te răcori. Specialiștii avertizează însă că alcoolul și canicula reprezintă o combinație riscantă, care poate favoriza deshidratarea, epuizarea provocată de căldură și, în cazurile severe, insolația.

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