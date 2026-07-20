Povestea unui bărbat care a trecut prin trei intervenții majore

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 10:21

Controalele medicale și investigațiile recomandate de medic pot ajuta la depistarea unor boli grave în stadii incipiente, iar tratamentul precoce poate asigura rezultate bune. Un exemplu în acest sens este Filip, în vârstă de 67 de ani. Deși se știa sănătos, bărbatul mergea periodic la medic, pentru examinări de rutină. În urma unei radiografii pulmonare care a evidențiat o modificare suspectă, Filip a efectuat investigații suplimentare și a primit un diagnostic sever: cancer la plămâni.

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