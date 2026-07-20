Povestea unui bărbat care a trecut prin trei intervenții majore

Controalele medicale și investigațiile recomandate de medic pot ajuta la depistarea unor boli grave în stadii incipiente, iar tratamentul precoce poate asigura rezultate bune. Un exemplu în acest sens este Filip, în vârstă de 67 de ani. Deși se știa sănătos, bărbatul mergea periodic la medic, pentru examinări de rutină. În urma unei radiografii pulmonare care a evidențiat o modificare suspectă, Filip a efectuat investigații suplimentare și a primit un diagnostic sever: cancer la plămâni.
Vestea a venit ca un șoc, pentru că bărbatul se simțea bine și nu avea simptome. În scurt timp, s-a mobilizat și a început să caute un medic pentru evaluare și stabilirea tratamentului de care avea nevoie. Ca urmare a unei recomandări, s-a programat pentru consultație la Dr. Mihnea Orghidan, medic primar chirurgie toracică la Spitalul Clinic SANADOR.
Medicul i-a recomandat mai multe investigații, care au inclus și bronhoscopie, și care au confirmat diagnosticul de neoplasm pulmonar. Tratamentul recomandat de Dr. Mihnea Orghidan, având în vedere specificul acestui caz, a fost de lobectomie superioară dreaptă, pentru îndepărtarea lobului pulmonar afectat de cancer.
Pacientul a acceptat intervenția, care a fost efectuată cu succes la Spitalul Clinic SANADOR de Dr. Mihnea Orghidan. În urma operației, Filip s-a recuperat ușor și nu a primit indicație pentru tratament oncologic adjuvant, cancerul pulmonar fiind descoperit într-un stadiu în care intervenția chirurgicală completă putea avea viză curativă.
Însă, problemele de sănătate ale lui Filip nu s-au oprit aici. La un control postoperator, bărbatul a primit un alt diagnostic sever: carcinom renal cu celule clare, cea mai frecventă formă de cancer renal. Și de data aceasta, a ales să se trateze la Spitalul Clinic SANADOR.
S-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, care a efectuat o rezecție parțială a rinichiului drept, cu rezultate bune. Pentru că și acest cancer a fost descoperit în stadiu incipient, evaluarea postoperatorie nu a indicat necesitatea unui alt tratament.
La aproximativ doi ani de la operația pentru cancerul de plămâni, Filip a început să tușească cu sânge, motiv pentru care s-a programat din nou la Dr. Mihnea Orghidan. În urma unei bronhoscopii cu biopsie, medicul a stabilit diagnosticul de recidivă tumorală la nivelul bronșiei lobare superioare drepte.
În urma analizării cazului, comisia oncologică multidisciplinară de la Centrul Oncologic SANADOR a recomandat tratament chirurgical. Rezecția de bronșie este o intervenție deosebit de complexă, indicată pentru îndepărtarea recidivei și păstrarea cât mai mult posibil din parenchimul pulmonar.
Intervenția a durat patru ore și s-a finalizat cu bine, echipa medicală reușind să păstreze parenchimul pulmonar restant. Procedura a fost dificilă din cauza aderențelor postoperatorii dintre plămân și peretele toracic și a necesitat disecția atentă a arterei pulmonare din zona bontului bronșic. Pacientul s-a recuperat fără probleme, fiind externat după o săptămână de la intervenție, iar în prezent, respiră bine, se simte bine și este recunoscător medicilor care l-au tratat.
La SANADOR, pacienții cu afecțiuni pulmonare beneficiază de consultații de specialitate și de investigații performante, realizate cu echipamente moderne, pentru stabilirea diagnosticului corect și al tratamentuluicorespunzător. Intervențiile de chirurgie toracică sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR de medici foarte experimentați, în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă.