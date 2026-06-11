Sanatate· 1 min citire
Adenom sau cancer de prostată? Cum faci diferența
Consult medical
Publicat11 iun. 2026, 16:50
Actualizat15 iun. 2026, 16:50
Deși adenomul de prostată și cancerul de prostată sunt afecțiuni diferite, dar multe manifestări urinare pot fi asemănătoare. Dificultatea la urinare, jetul urinar slab sau întrerupt, nevoia de a urina des, mai ales noaptea, senzația de golire incompletă a vezicii sau urinarea în cantități mici pot apărea în afecțiuni benigne ale prostatei, dar pot fi întâlnite și în alte boli urologice. Cancerul de prostată poate evolua mult timp fără simptome, motiv pentru care evaluarea urologică este importantă, mai ales în prezența unor factori de risc sau a unor rezultate modificate la testele recomandate de medic.
Citește și
- 16:19Femeie diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul IV, deși nu a fumat niciodată. Pericolul ascuns din propria locuință care i-ar fi putut provoca boala
- 11:16Descoperire surprinzătoare: părul grizonant ar putea fi un semn că organismul se protejează de cancer. Ce spun cercetătorii
- 10:32Alimentele care pot agrava hipertensiunea și crește riscul de infarct sau AVC. Recomandările unui specialist
- 09:14Ce se întâmplă în organism dacă nu mănânci timp de 36 de ore. Avantajele postului prelungit și riscurile de care trebuie să ții cont
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News