Adenom sau cancer de prostată? Cum faci diferența

Publicat 11 iun. 2026, 16:50 Actualizat 15 iun. 2026, 16:50

Deși adenomul de prostată și cancerul de prostată sunt afecțiuni diferite, dar multe manifestări urinare pot fi asemănătoare. Dificultatea la urinare, jetul urinar slab sau întrerupt, nevoia de a urina des, mai ales noaptea, senzația de golire incompletă a vezicii sau urinarea în cantități mici pot apărea în afecțiuni benigne ale prostatei, dar pot fi întâlnite și în alte boli urologice. Cancerul de prostată poate evolua mult timp fără simptome, motiv pentru care evaluarea urologică este importantă, mai ales în prezența unor factori de risc sau a unor rezultate modificate la testele recomandate de medic.

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