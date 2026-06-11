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Sanatate· 1 min citire

Adenom sau cancer de prostată? Cum faci diferența

Consult medical

Consult medical

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iun. 2026, 16:50
Actualizat15 iun. 2026, 16:50

Deși adenomul de prostată și cancerul de prostată sunt afecțiuni diferite, dar multe manifestări urinare pot fi asemănătoare. Dificultatea la urinare, jetul urinar slab sau întrerupt, nevoia de a urina des, mai ales noaptea, senzația de golire incompletă a vezicii sau urinarea în cantități mici pot apărea în afecțiuni benigne ale prostatei, dar pot fi întâlnite și în alte boli urologice. Cancerul de prostată poate evolua mult timp fără simptome, motiv pentru care evaluarea urologică este importantă, mai ales în prezența unor factori de risc sau a unor rezultate modificate la testele recomandate de medic.

Pentru diferențierea corectă a celor două afecțiuni, sunt necesare consultația urologică și investigațiile recomandate de medic. Examinarea poate include tușeul rectal, care permite evaluarea dimensiunilor și consistenței prostatei, precum și testarea antigenului specific prostatic prin testul PSA. Dacă există suspiciune de cancer de prostată, medicul poate recomanda investigații suplimentare, precum examenul RMN multiparametric de prostată, util pentru caracterizarea leziunilor suspecte și pentru stabilirea pașilor următori de diagnostic.

Aflați mai mult despre diferențele dintre adenomul de prostată și cancerul de prostată de la Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar urologie, șeful Secției de Urologie din Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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