Alimentele care îți cresc glicemia fără să-ți dai seama. Ce produse aparent sănătoase pot influența hemoglobina glicozilată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 15:12

Foarte mulți oameni se confruntă cu probleme legate de glicemie, iar alimentația joacă un rol important în menținerea acesteia în limite normale. Deși dulciurile și băuturile îndulcite sunt printre primele alimente asociate cu creșterea glicemiei, există și produse aparent obișnuite, uneori considerate chiar sănătoase, care pot avea un impact semnificativ asupra nivelului zahărului din sânge. Carbohidrații rafinați, zaharurile concentrate și porțiile prea mari pot influența glicemia și, în timp, valoarea HbA1c(hemoglobina glicozilată). Descoperă ce alimente consumate frecvent ar putea avea un efect mai mare asupra glicemiei decât te-ai aștepta.

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