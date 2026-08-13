Alimentele care îți cresc glicemia fără să-ți dai seama. Ce produse aparent sănătoase pot influența hemoglobina glicozilată

Foarte mulți oameni se confruntă cu probleme legate de glicemie, iar alimentația joacă un rol important în menținerea acesteia în limite normale. Deși dulciurile și băuturile îndulcite sunt printre primele alimente asociate cu creșterea glicemiei, există și produse aparent obișnuite, uneori considerate chiar sănătoase, care pot avea un impact semnificativ asupra nivelului zahărului din sânge. Carbohidrații rafinați, zaharurile concentrate și porțiile prea mari pot influența glicemia și, în timp, valoarea HbA1c(hemoglobina glicozilată). Descoperă ce alimente consumate frecvent ar putea avea un efect mai mare asupra glicemiei decât te-ai aștepta.
Sucul de fructe nu este echivalent cu fructul întreg
Un exemplu este sucul de fructe ambalat. Chiar și atunci când pe etichetă scrie „100% suc de fructe”, acesta poate conține o cantitate concentrată de zaharuri naturale.
Problema este că, prin transformarea fructului în suc, se pierde mare parte din fibra alimentară care, în forma sa naturală, contribuie la încetinirea absorbției zaharurilor.
Din acest motiv, un fruct întreg poate fi o alegere mai potrivită decât un pahar de suc, chiar dacă ambele provin din aceeași sursă.
Iaurturile cu arome și băuturile „sănătoase” pot ascunde zahăr
Iaurtul simplu poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, însă variantele cu fructe sau arome pot conține cantități importante de zahăr adăugat.
Același lucru este valabil și în cazul unor băuturi consumate frecvent, precum cafeaua îndulcită, băuturile energizante sau anumite smoothie-uri ambalate.
Pentru persoanele care încearcă să-și controleze glicemia, diferențele dintre variantele simple și cele îndulcite pot conta, chiar dacă produsul pare, la prima vedere, o alegere sănătoasă.
Pâinea albă, orezul și cartofii nu sunt dulci, dar pot crește glicemia
Un alt aspect important este că gustul dulce nu este un indicator al impactului asupra glicemiei.
Pâinea albă, orezul alb, cartofii și numeroase produse de panificație conțin carbohidrați rafinați. După digestie, aceștia pot duce la creșteri rapide ale nivelului de zahăr din sânge.
Așadar, reducerea dulciurilor nu este singura schimbare care poate conta pentru o persoană preocupată de glicemie.
Fructele uscate pot concentra cantități mari de zaharuri
Stafidele, curmalele, smochinele și caisele uscate conțin vitamine, minerale și fibre și nu trebuie privite automat drept alimente nesănătoase.
Totuși, procesul de uscare elimină apa și concentrează zaharurile naturale. În plus, este mult mai ușor să consumi o cantitate mare de fructe uscate decât ai consuma aceeași cantitate de fruct proaspăt.
Astfel, o porție care pare mică poate reprezenta, de fapt, mai multe porții de fruct.
Produsele „low-fat” nu sunt întotdeauna cea mai bună alegere pentru glicemie
Etichetele precum „low-fat” sau „diet” pot crea impresia că un produs este automat mai potrivit pentru controlul glicemiei.
În unele cazuri, însă, atunci când grăsimea este redusă, producătorii pot utiliza zahăr sau amidon rafinat pentru a îmbunătăți gustul și textura produsului.
De aceea, specialiștii recomandă să nu ne bazăm exclusiv pe mesajele de marketing, ci să verificăm informațiile nutriționale și lista ingredientelor.
Renunțarea completă la carbohidrați nu este o soluție
Un diagnostic sau o valoare crescută a glicemiei îi poate determina pe unii oameni să elimine aproape complet carbohidrații din alimentație.
Potrivit medicului citat în material, o astfel de abordare nu este neapărat necesară. Carbohidrații reprezintă principala sursă de energie a organismului, iar o strategie mai sustenabilă este construirea unor mese echilibrate, în locul dietelor extrem de restrictive.
Contează atât tipul de carbohidrați, cât și cantitatea consumată și combinația acestora cu celelalte alimente dintr-o masă.
Ce schimbări simple pot ajuta la controlul glicemiei
Nu este obligatoriu ca schimbările alimentare să fie radicale. Câteva înlocuiri simple pot reduce aportul de zahăr și carbohidrați rafinați. Printre exemplele menționate se numără:
alegerea fructului întreg în locul sucului de fructe;
consumul de iaurt simplu în locul variantelor îndulcite;
înlocuirea pâinii albe cu variante integrale;
reducerea consumului de alimente ultraprocesate;
controlul porțiilor de orez și cartofi;
atenție la cantitatea de fructe uscate consumată.
Un alt indicator important este HbA1c, test utilizat pentru evaluarea nivelului mediu al glicemiei pe o perioadă mai lungă. De aceea, alimentația de zi cu zi poate avea un rol important în timp. Nu este vorba despre eliminarea unui singur aliment, ci despre obiceiurile alimentare repetate pe parcursul săptămânilor și lunilor, potrivit sursei.