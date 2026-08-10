Avea dureri persistente de genunchi. Ce au arătat investigațiile

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 10 aug. 2026, 07:57

Durerea de genunchi persistentă nu trebuie ignorată chiar dacă este suportabilă și nu apare în urma unui traumatism. Evaluarea ortopedică și, atunci când există indicație, investigațiile imagistice pot ajuta la identificarea cauzei durerii și la alegerea tratamentului adecvat, pentru ameliorarea simptomelor și menținerea funcției genunchiului.

Distribuie articolul