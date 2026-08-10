Avea dureri persistente de genunchi. Ce au arătat investigațiile

Durerea de genunchi persistentă nu trebuie ignorată chiar dacă este suportabilă și nu apare în urma unui traumatism. Evaluarea ortopedică și, atunci când există indicație, investigațiile imagistice pot ajuta la identificarea cauzei durerii și la alegerea tratamentului adecvat, pentru ameliorarea simptomelor și menținerea funcției genunchiului.
Într-o astfel de situație s-a aflat și Adelina. La doar 36 de ani, femeia a început să simtă durere și disconfort la nivelul genunchiului drept. Simptomele apăreau mai ales când îndoia piciorul sau îl ținea într-o anumită poziție, iar uneori durerea se manifesta și în timpul mersului. Adelina nu își explica cauza acestor probleme, pentru că nu se accidentase și nici nu practicase activități sportive solicitante.
După aproape o lună în care durerile de genunchi nu au cedat, a decis să se programeze la medic. În urma documentării, a optat pentru Dr. Vladimir Pușcașu, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR. La consultație, examenul clinic a evidențiat durere pe partea internă a genunchiului drept și semne sugestive de afectare a meniscului. Pentru confirmarea diagnosticului, medicul i-a recomandat efectuarea unui examen RMN. Rezultatul investigației a evidențiat o ruptură de menisc, mai exact o leziune a meniscului medial al genunchiului drept.
Având în vedere tipul și localizarea leziunii evidențiate prin RMN, simptomele persistente și rezultatul examenului clinic, medicul a stabilit că, în cazul Adelinei, era indicat tratamentul chirurgical. Dr. Vladimir Pușcașu i-a explicat pacientei de ce era recomandată intervenția și care puteau fi consecințele amânării tratamentului.
La scurt timp după stabilirea diagnosticului, Adelina s-a internat la Spitalul Clinic SANADOR pentru tratamentul recomandat, realizat prin artroscopie de genunchi. Artroscopia este o intervenție chirurgicală minim invazivă, efectuată prin incizii de dimensiuni reduse. Aceasta implică introducerea în articulație a unei camere video și a unor instrumente fine, cu ajutorul cărora sunt examinate structurile genunchiului și este tratată leziunea identificată.
În timpul intervenției, Dr. Vladimir Pușcașu a confirmat leziunea complexă a corpului și cornului posterior al meniscului medial, iar porțiunea lezată a fost excizată și regularizată artroscopic. Restul structurilor articulare s-au dovedit intacte. Intervenția a fost realizată sub rahianestezie și s-a desfășurat conform planului operator.
Recuperarea a decurs mai ușor decât se aștepta pacienta. Adelina s-a mobilizat în scurt timp, conform recomandărilor medicului, iar după o noapte de spitalizare a fost externată. La controlul ulterior, i-au fost îndepărtate firele și, conform indicației individuale stabilite de medic, i-a fost administrată și o infiltrație intraarticulară cu acid hialuronic. Evoluția ulterioară a fost favorabilă: durerile au dispărut, iar Adelina și-a reluat treptat activitățile obișnuite, cu respectarea recomandărilor medicului.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la consultații de ortopedie și traumatologie, la investigații imagistice avansate și proceduri moderne de chirurgie ortopedică, inclusiv prin abord minim invaziv, în funcție de specificul fiecărui caz. Intervențiile chirurgicale sunt realizate într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, iar după operație, pacienții pot urma programe individualizate de recuperare medicală, în funcție de recomandarea medicului.