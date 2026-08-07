Ebola se extinde în RD Congo. Autoritățile investighează posibile mutații ale virusului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:38

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo continuă să se agraveze, iar autoritățile sanitare africane investighează posibilitatea apariției unor mutații ale virusului. Numărul cazurilor confirmate a depășit 4.000, iar focarul este considerat al doilea cel mai mare din istorie.

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