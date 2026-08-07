Ebola se extinde în RD Congo. Autoritățile investighează posibile mutații ale virusului

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo continuă să se agraveze, iar autoritățile sanitare africane investighează posibilitatea apariției unor mutații ale virusului. Numărul cazurilor confirmate a depășit 4.000, iar focarul este considerat al doilea cel mai mare din istorie.
Potrivit Africa CDC, epidemia a provocat peste 1.800 de decese. Focarul, cauzat de tulpina Bundibugyo, a fost anunțat oficial în luna mai, însă există indicii că transmiterea ar fi început încă din ianuarie, transmite The Guardian.
Măsuri extinse de intervenție
Autoritățile sanitare pregătesc o intensificare a intervenției, inclusiv căutarea activă a cazurilor prin vizite „din ușă în ușă” în comunitățile afectate. Strategia urmărește identificarea rapidă a persoanelor cu simptome și limitarea transmiterii.
Transmitere dificil de controlat
Majoritatea deceselor se produc în comunitate, nu în centrele de tratament, iar multe persoane infectate nu sunt identificate ca contacte ale cazurilor cunoscute. Africa CDC avertizează că urmărirea contactelor este insuficientă și că există un nivel ridicat de transmitere neidentificată.
Tratamente și vaccinuri evaluate
Oficialii africani intenționează să introducă antiviralul remdesivir în tratamentul pacienților și analizează utilizarea vaccinului Ervebo, autorizat pentru o altă tulpină de Ebola, după apariția unor date preliminare favorabile.
Impact asupra serviciilor medicale
UNICEF avertizează că epidemia afectează grav accesul la servicii medicale esențiale. În unele zone miniere din provincia Ituri, vaccinarea copiilor împotriva rujeolei a scăzut puternic, pe fondul temerilor legate de infectare și al perturbării serviciilor sanitare.
Alertă și în alte regiuni
Focarul s-a extins din provincia Ituri în mai multe provincii din estul și nord-estul țării. Autoritățile investighează și un deces suspect de Ebola la bordul unei ambarcațiuni care se îndrepta spre capitala Kinshasa, iar pasagerii urmează să fie testați și plasați în carantină.