Incident grav în Australia: un agent al OpenAI a accesat date guvernamentale. Premierul Anthony Albanese: „Este inacceptabil”

Publicat 24 sept. 2026, 07:37 Actualizat 24 sept. 2026, 07:38

Un agent autonom de inteligență artificială al OpenAI a accesat în luna iunie un site guvernamental australian și a ajuns la fișiere publice, dar ;i cu caracter nepublic ale serviciului de statistică în domeniul sănătății. Premierul australian Anthony Albanese a calificat incidentul drept „inacceptabil” și a criticat compania pentru că a informat guvernul abia în septembrie.

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