Google, amendă de 403 milioane de euro pentru gestionarea datelor de localizare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 09:26

Google a fost sancționată cu 403 milioane de euro de autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, după o investigație privind modul în care compania a colectat, folosit și păstrat informațiile de localizare ale utilizatorilor. Ancheta a vizat practicile companiei din perioada mai 2018 - februarie 2020 și trei funcții Google.

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