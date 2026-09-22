Google, amendă de 403 milioane de euro pentru gestionarea datelor de localizare

Google a fost sancționată cu 403 milioane de euro de autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, după o investigație privind modul în care compania a colectat, folosit și păstrat informațiile de localizare ale utilizatorilor. Ancheta a vizat practicile companiei din perioada mai 2018 - februarie 2020 și trei funcții Google.
De ce a fost amendată Google
Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda (DPC), autoritatea care supraveghează Google în calitate de principală autoritate de protecție a datelor pentru companie în UE, a anunțat luni decizia finală în cazul Google Ireland Limited.
Investigația a fost deschisă în februarie 2020, după reclamații formulate de mai multe organizații europene pentru protecția consumatorilor, inclusiv BEUC. Autoritatea a analizat modul în care Google procesa datele de localizare asociate anumitor servicii și produse.
Potrivit DPC, încălcările constatate au vizat cerințe privind legalitatea, echitatea și transparența prelucrării datelor, dar și obligațiile companiei privind păstrarea informațiilor personale.
Trei funcții Google au intrat în atenția anchetatorilor
Investigația s-a concentrat asupra a trei funcții:
Web & App Activity, care poate procesa informații despre activitatea utilizatorilor pe serviciile Google, inclusiv istoricul căutărilor, navigarea și datele de localizare;
Location History, serviciul care poate înregistra informații despre locurile și traseele parcurse de utilizator;
Location Accuracy, funcția Android care permite determinarea mai precisă a poziției dispozitivului.
Perioada analizată de autoritate a început la 25 mai 2018, data aplicării GDPR în Uniunea Europeană, și s-a încheiat la 4 februarie 2020, când a fost lansată oficial investigația.
Probleme privind transparența și controlul utilizatorilor
Una dintre concluziile DPC este că Google nu a respectat în mod corespunzător principiile de transparență în cazul celor trei funcții analizate.
Autoritatea a constatat, de asemenea, probleme privind legalitatea și caracterul echitabil al procesării datelor pentru Web & App Activity și Location History. În cazul Location Accuracy, DPC a indicat deficiențe legate de obligația companiei de a putea demonstra conformitatea cu principiile de legalitate, echitate și transparență.
Autoritatea irlandeză subliniază că datele de localizare pot dezvălui informații sensibile despre o persoană. Din analiza acestor date pot fi deduse locuri vizitate, activități și trasee, iar informațiile pot fi folosite inclusiv pentru identificarea unor interese ale utilizatorilor.
Google trebuie să își modifice sistemele în șase luni
Pe lângă amenda de 403 milioane de euro, DPC a dispus ca Google să aducă operațiunile vizate în conformitate cu cerințele GDPR într-un termen de șase luni.
Sancțiunea nu vizează însă practicile actuale ale companiei, ci modul în care datele au fost procesate în perioada analizată de anchetă.
Google spune că regulile respective au fost între timp schimbate
Compania a transmis, ca reacție la decizia autorității, că dosarul se referă la reguli și practici mai vechi.
Google susține că, începând din 2019, modul în care sunt gestionate datele de localizare a evoluat semnificativ și că au fost introduse instrumente prin care utilizatorii își pot administra mai ușor informațiile.
Compania a indicat, între altele, controale suplimentare pentru utilizatori, opțiuni de ștergere automată și reducerea preciziei anumitor date de localizare.
Google mai are trei investigații în desfășurare în Irlanda
Cazul privind datele de localizare nu este singura investigație a DPC care vizează Google. Autoritatea irlandeză precizează că mai are alte trei anchete privind compania, toate aflate într-un stadiu avansat.
Amenda de 403 milioane de euro reprezintă una dintre cele mai importante sancțiuni aplicate de DPC. Autoritatea irlandeză a impus, de la intrarea în vigoare a GDPR, amenzi de peste 4 miliarde de euro în urma investigațiilor sale.