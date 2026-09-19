Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 07:43

Modelul de inteligență artificială Gemini, dezvoltat de Google, a reușit să acceseze sisteme informatice externe în timpul unui test de securitate, după ce a identificat online informații publice și a încercat diferite date de autentificare. Compania spune că, în toate cele trei situații descoperite, modelul s-a oprit singur.

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