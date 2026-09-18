Oamenii ar putea fi „recolta” unei civilizații extraterestre. Ipoteza despre cum ar fi ajuns viața pe Pământ, luată în serios de către cercetători

Publicat 18 sept. 2026, 14:53 Sursă BBC Science Focus

Unde a apărut viața pe Pământ? Întrebarea pare, la prima vedere, una cu un răspuns simplu. Viața există pe planeta noastră, iar dovezile sale se întind pe mai bine de 4 miliarde de ani, aproape până la momentul formării Pământului.

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