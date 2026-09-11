Dacă ai SMART TV acasă, trebuie să știi asta: poate colecta date despre tine. Cum limitezi colectarea informațiilor

Televizoarele Smart au devenit aproape nelipsite din locuințe, oferind acces rapid la platforme de streaming, internet, aplicații și numeroase alte servicii. În spatele acestor funcții se află însă tehnologii care pot furniza producătorilor informații despre modul în care este folosit aparatul.
Una dintre acestea este ACR – Automatic Content Recognition, o tehnologie capabilă să identifice anumite tipuri de conținut afișat pe ecran. În funcție de televizor și de setările alese de utilizator, informațiile rezultate pot fi folosite pentru recomandări, măsurarea audienței sau personalizarea publicității.
Ce poate recunoaște un televizor Smart
Funcția ACR permite identificarea conținutului urmărit pe televizor, arată o investigație tehnică publicată în „The Verge”. Astfel, sistemul poate analiza ceea ce apare pe ecran și poate determina, în anumite situații, dacă este vorba despre un film, un program TV, o reclamă sau alt tip de conținut.
În cazul anumitor dispozitive, tehnologia poate funcționa și pentru conținutul transmis către televizor prin intermediul unor conexiuni externe, inclusiv HDMI.
Datele rezultate pot fi utilizate în mai multe scopuri. Printre acestea se numără îmbunătățirea recomandărilor oferite utilizatorului, analiza audienței sau furnizarea unor reclame mai bine adaptate intereselor acestuia.
Modul exact în care sunt colectate și utilizate aceste informații diferă însă în funcție de producător, model și configurația televizorului.
De ce este important să verifici setările televizorului
Posesorii de Smart TV-uri nu trebuie să presupună că toate funcțiile de colectare a datelor sunt obligatorii. În multe situații, anumite opțiuni pot fi dezactivate din meniul de configurare al aparatului.
Utilizatorii ar trebui să caute în secțiunile dedicate confidențialității, publicității, recomandărilor sau colectării datelor și să verifice dacă funcțiile de recunoaștere automată a conținutului pot fi dezactivate.
Denumirea opțiunilor diferă de la un producător la altul, motiv pentru care pașii nu sunt identici pentru toate televizoarele Smart.
De asemenea, poate fi verificată opțiunea privind publicitatea personalizată, care poate fi dezactivată dacă utilizatorul nu dorește ca reclamele să fie adaptate pe baza activității sale.
Atenție și la comenzile vocale
Un alt element care merită verificat este reprezentat de funcțiile de comandă vocală. Televizoarele moderne pot include microfoane și servicii care permit controlul aparatului prin voce.
Dacă aceste funcții nu sunt necesare, utilizatorii pot verifica în meniul de confidențialitate dacă există posibilitatea dezactivării lor.
Este important de reținut că dezactivarea unei anumite funcții poate afecta unele servicii sau opțiuni inteligente ale televizorului.
Setările merită verificate după actualizările software
Un aspect deseori ignorat este reprezentat de actualizările software. După instalarea unor actualizări importante, anumite meniuri sau opțiuni de confidențialitate se pot modifica.
Din acest motiv, este recomandat ca utilizatorii să verifice periodic setările televizorului, mai ales după actualizări majore.
Astfel, proprietarii unui Smart TV pot afla ce funcții sunt active, ce permisiuni au fost acordate și ce opțiuni pot fi dezactivate pentru a limita colectarea de informații despre modul în care folosesc dispozitivul.
În cele din urmă, un Smart TV nu trebuie privit doar ca un simplu aparat care afișează imaginea. Conectarea la internet și funcțiile inteligente îl transformă într-un dispozitiv capabil să genereze și să transmită informații despre utilizarea sa, în funcție de model, producător și setările alese.