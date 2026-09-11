Dacă ai SMART TV acasă, trebuie să știi asta: poate colecta date despre tine. Cum limitezi colectarea informațiilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 22:23

Televizoarele Smart au devenit aproape nelipsite din locuințe, oferind acces rapid la platforme de streaming, internet, aplicații și numeroase alte servicii. În spatele acestor funcții se află însă tehnologii care pot furniza producătorilor informații despre modul în care este folosit aparatul.

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