Programatori concediați din cauza AI au creat un sistem care să înlocuiască directorii. Cum funcționează OpenExecutive

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 10:08

Un grup de programatori care susține că și-a pierdut locul de muncă din cauza inteligenței artificiale a creat OpenExecutive, un sistem AI conceput să preia o parte dintre atribuțiile unei echipe de conducere. Proiectul folosește mai mulți agenți AI cu roluri precum strategie, finanțe sau resurse umane.

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