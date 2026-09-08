Programatori concediați din cauza AI au creat un sistem care să înlocuiască directorii. Cum funcționează OpenExecutive

Un grup de programatori care susține că și-a pierdut locul de muncă din cauza inteligenței artificiale a creat OpenExecutive, un sistem AI conceput să preia o parte dintre atribuțiile unei echipe de conducere. Proiectul folosește mai mulți agenți AI cu roluri precum strategie, finanțe sau resurse umane.
Un grup de programatori care susține că a fost concediat de manageri pe fondul folosirii inteligenței artificiale a decis să răspundă printr-un proiect propriu. Ei au creat OpenExecutive, un sistem AI conceput să preia o parte dintre atribuțiile unui director executiv sau chiar ale unei întregi echipe de conducere.
Gigantul tech care dă afară zeci de mii de oameni din cauza inteligenței artificiale. Aproape 21.000 de posturi au dispărut într-un an
Proiectul este prezentat într-o notă ironică. Într-un videoclip demonstrativ, dezvoltatorii își descriu sistemul drept un „consilier senior cu cunoștințe de nivel MBA la Harvard”, în timp ce mesajul de deschidere susține că munca poate continua permanent, însă conducerea nu poate crește în același ritm, conform presei străine.
Opt agenți AI joacă rolul unei echipe de conducere
OpenExecutive folosește mai multe modele AI Claude dezvoltate de Anthropic. Potrivit prezentării proiectului, sistemul utilizează în mod obișnuit Claude Sonnet 4.6, iar pentru sarcini mai complexe este folosit Claude Opus 4.7.
Platforma include opt agenți AI, fiecare cu un rol diferit în conducerea unei companii. Printre aceștia se numără un director de strategie, un director financiar și un director de resurse umane.
Împreună, agenții formează o singură „personalitate de conducere”, care poate analiza documente ale companiei, formula recomandări și păstra în memorie deciziile anterioare.
Poate inteligența artificială să înlocuiască un director executiv?
Dezvoltatorii sugerează că sistemul poate automatiza o parte importantă din activitatea managerială, însă chiar prezentarea proiectului lasă deschisă problema responsabilității. Conducerea unei companii presupune decizii, asumarea consecințelor și relații umane pe care un sistem automat nu le poate reproduce complet.
OpenExecutive apare într-un moment în care tot mai multe companii testează folosirea AI și pentru activități de management, nu doar pentru sarcinile angajaților obișnuiți.
Potrivit informațiilor apărute în presă, inclusiv Mark Zuckerberg ar testa instrumente AI care să îl ajute în activitatea de conducere a Meta, semn că automatizarea începe să urce tot mai mult și spre nivelurile de management.