Gigantul tech care dă afară zeci de mii de oameni din cauza inteligenței artificiale. Aproape 21.000 de posturi au dispărut într-un an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:42

Oracle a renunțat la aproape 21.000 de posturi la nivel mondial în ultimul an, potrivit celui mai recent raport anual al companiei, citat de BBC. Gigantul american de software și cloud computing își reașază afacerea în jurul inteligenței artificiale, iar acest proces a dus la reduceri importante de personal.

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