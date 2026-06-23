Gigantul tech care dă afară zeci de mii de oameni din cauza inteligenței artificiale. Aproape 21.000 de posturi au dispărut într-un an

Oracle a renunțat la aproape 21.000 de posturi la nivel mondial în ultimul an, potrivit celui mai recent raport anual al companiei, citat de BBC. Gigantul american de software și cloud computing își reașază afacerea în jurul inteligenței artificiale, iar acest proces a dus la reduceri importante de personal.
Compania avea aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă la 31 mai 2026, față de circa 162.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Concedierile reprezintă aproximativ 13% din forța de muncă a Oracle.
Inteligența artificială a dus la reduceri de personal la Oracle
Oracle a explicat în raportul anual că implementarea tehnologiilor de inteligență artificială a influențat direct structura companiei. „Implementarea tehnologiilor de inteligență artificială în cadrul operațiunilor noastre a dus și ar putea continua să ducă la reduceri ale personalului”, se arată în raport. Compania a recunoscut astfel că transformarea internă legată de IA poate continua să afecteze numărul de angajați. Reducerile vin într-un moment în care marile companii din tehnologie investesc sume uriașe în infrastructură pentru inteligență artificială, potrivit BBC.
Disponibilizările de la Oracle se înscriu într-un trend mai amplu în industria tehnologică. Marile companii din domeniu cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale, inclusiv centre de date. Amazon și Meta, compania-mamă a Facebook, au tăiat la rândul lor mii de locuri de muncă în ultimele luni. Potrivit estimărilor unor firme care monitorizează piața muncii, peste 100.000 de angajați din sectorul tech au fost disponibilizați în ultimul an.
Costuri de restructurare de 1,8 miliarde de dolari
Oracle a operat concedieri „semnificative” în aprilie, potrivit unor angajați de rang înalt care au postat online. Totuși, amploarea reală a disponibilizărilor nu fusese dezvăluită până la depunerea raportului anual. Compania a precizat că reducerile au generat aproximativ 1,8 miliarde de dolari în plăți compensatorii și alte costuri de restructurare în ultimul an. Suma este mult mai mare decât factura de restructurare de 374 de milioane de dolari din exercițiul financiar precedent.
Compania a recunoscut că eforturile sale de restructurare „pot fi perturbatoare”. Oracle a avertizat că reorganizarea ar putea duce la un deficit de personal calificat în anumite funcții. O astfel de situație ar putea însemna o pierdere de productivitate, cu impact asupra câștigurilor companiei. BBC a contactat Oracle pentru un punct de vedere suplimentar.
Oracle investește masiv în centre de date pentru IA
Oracle s-a angajat într-o cursă pentru dezvoltarea de centre de date destinate giganților din inteligența artificială. Printre companiile vizate se numără OpenAI și Meta. BBC a relatat anterior că Oracle plănuia să cheltuiască cel puțin 50 de miliarde de dolari pe infrastructură anul acesta. Compania a fost co-fondată de Larry Ellison, una dintre cele mai bogate persoane din lume, care ocupă și funcția de director tehnologic al Oracle.
Numeroase companii și-au redus personalul în timp ce investesc tot mai mult în inteligența artificială. Pentru firmele tech, angajații reprezintă adesea una dintre cele mai mari cheltuieli. Google, Amazon și Meta plănuiesc să investească împreună aproximativ 650 de miliarde de dolari în această tehnologie anul acesta. În același timp, aceste companii încearcă să își reorganizeze activitatea pentru a se adapta la noua direcție din industrie.
Amazon pregătește noi reduceri de personal
Amazon a anunțat că intenționează să cheltuiască 200 de miliarde de dolari pentru investiții în inteligența artificială în următorul an. Acesta ar fi cel mai mare buget dintre marile companii tech. Gigantul comerțului online și al tehnologiei, care are peste 1,5 milioane de angajați la nivel mondial, a anunțat și tăierea a aproximativ 30.000 de locuri de muncă. Reducerile ar urma să fie făcute în mai multe runde de disponibilizări.
Un director de rang înalt de la Amazon spunea într-o notă internă, în octombrie anul trecut, că firma trebuie organizată „mai zvelt”. Acesta a explicat că inteligența artificială „le permite companiilor să inoveze mult mai rapid ca oricând”.