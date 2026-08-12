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Economie· 2 min citire
Reportaj‑eveniment marca Realitatea PLUS din Centrala de la Cernavodă, realizat cu câteva ore înainte de oprirea reactorului 2
Publicat12 aug. 2026, 23:25
Actualizat12 aug. 2026, 23:26
SursăRealitate Plus
Reportaj exclusiv marca Realitatea PLUS de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu doar câteva ore înainte ca a doua unitate, ultima aflată în funcționare, să fie oprită și decuplată de la sistemul energetic național. Imaginile și declarațiile obținute în exclusivitate de echipa Realitatea PLUS arată gravitatea situației, iar reprezentanții companiei au declarat că repornirea nu va fi posibilă în următoarele cel puțin 10 zile.
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