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Extern· 2 min citire
Cât costă carburanții în Turcia. Dan Negru prezintă cifrele: diferențele sunt uriașe față de România
Dan Negru
Publicat12 aug. 2026, 08:40
SursăRealitatea PLUS
Dan Negru a comparat prețurile carburanților din România cu cele din Turcia, în timp ce se află în vacanță. Prezentatorul TV a intrat într-o benzinărie și le-a arătat urmăritorilor săi cât costă benzina și motorina la începutul lunii august 2026, în contextul scumpirilor de la pompă din România, conform Realitatea PLUS.
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