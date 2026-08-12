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Cât costă carburanții în Turcia. Dan Negru prezintă cifrele: diferențele sunt uriașe față de România

Dan Negru

Dan Negru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 08:40
SursăRealitatea PLUS

Dan Negru a comparat prețurile carburanților din România cu cele din Turcia, în timp ce se află în vacanță. Prezentatorul TV a intrat într-o benzinărie și le-a arătat urmăritorilor săi cât costă benzina și motorina la începutul lunii august 2026, în contextul scumpirilor de la pompă din România, conform Realitatea PLUS.

Dan Negru a arătat cât costă carburanții în Turcia

Prezentatorul a explicat că a vrut să vadă prețurile din benzinăriile turcești, mai ales că Turcia este una dintre destinațiile preferate de români, iar foarte mulți aleg să ajungă acolo cu mașina.

„Dacă tot e vremea vacanțelor, anul trecut peste 1.000.000 de turiști români au venit în Turcia și jumătate dintre ei au venit cu mașinile, adică vreo 500.000 au venit cu mașinile în Turcia anul trecut, așa că de curiozitate am intrat într-o benzinărie să văd cum arată la ei o benzinărie sau prețurile. Dar să vă arăt benzina, motorina la ei, acum la început de august 2026”, a spus Dan Negru.

Acesta a vorbit și despre modul în care sunt stabilite taxele aplicate carburanților în Turcia, susținând că accizele sunt modificate în funcție de evoluția pieței mondiale și că există măsuri prin care sunt limitate creșterile de preț.

„Barosanii lor modifică frecvent accizele în funcție de piața mondială și au măsuri de limitare a prețurilor”, a spus prezentatorul.

„La noi... beleaua-i alta”

Dan Negru a evitat să spună direct dacă sistemul din Turcia este mai bun decât cel din România, însă comparația făcută de acesta vine într-un moment în care șoferii români se confruntă cu prețuri tot mai mari la pompă.

„Apoi, eu doar arăt, nu comentez, nu zic că e bine la unii, că e rău la alții, nu spun nimic, nu vreau să fiu dușmanul poporului, nu vreau să am belele. Ăsta e tot cuvânt turcesc, înseamnă încercare grea. În Coran cuvântul apare cu sensul de încercare la care e supus omul prin suferință și nenorocire. Apoi la noi... beleaua-i altă. Benzină - 6,65 RON. Motorină - 7,98 RON”, a transmis Dan Negru.

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