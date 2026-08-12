Cât costă carburanții în Turcia. Dan Negru prezintă cifrele: diferențele sunt uriașe față de România

Publicat 12 aug. 2026, 08:40 Sursă Realitatea PLUS

Dan Negru a comparat prețurile carburanților din România cu cele din Turcia, în timp ce se află în vacanță. Prezentatorul TV a intrat într-o benzinărie și le-a arătat urmăritorilor săi cât costă benzina și motorina la începutul lunii august 2026, în contextul scumpirilor de la pompă din România, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul