Româncă de 29 de ani, acuzată că și-a ucis soacra. Motivul pentru care ar fi împins-o pe scări

O româncă de 29 de ani, stabilită în localitatea Lescout, din departamentul Tarn, Franța, este acuzată că și-a împins soacra de 70 de ani pe scări, după o ceartă pornită de la dispariția a peste 30.000 de euro din conturile pensionarei. Femeia a ajuns la spital în stare critică și a murit câteva zile mai târziu, fără să-și mai recapete cunoștința.
Pensionara descoperise că îi lipseau peste 30.000 de euro
Totul a început pe 24 martie 2026, când femeia de 70 de ani s-a prezentat la bancă după ce observase mai multe tranzacții pe care nu le recunoștea. Angajații i-ar fi confirmat că din conturile sale dispăruseră peste 30.000 de euro, prin retrageri și cumpărături despre care pensionara susținea că nu îi aparțineau.
După discuția de la bancă, femeia ar fi început să o suspecteze pe nora sa. Românca locuia în aceeași casă cu pensionara, împreună cu partenerul său, fiul femeii, în vârstă de 45 de ani, și cu fiica lor de patru ani.
Relația dintre cele două femei ar fi fost una tensionată, iar apropiații știau că între ele existau certuri frecvente. Pensionara avea însă o relație apropiată cu nepoata sa.
Românca a sunat la 112 și a spus că și-a găsit soacra la baza scărilor
După ce s-a întors de la bancă, femeia de 70 de ani și-a contactat din nou consilierul bancar, de această dată în prezența norei. Anchetatorii cred că imediat după acel apel ar fi început o ceartă între cele două, chiar din cauza banilor dispăruți.
Ulterior, românca a sunat la serviciile de urgență și a anunțat că și-a găsit soacra inconștientă la baza scărilor. Pensionara avea răni grave și sânge pe față. A fost transportată de urgență la spital, însă starea sa a rămas critică. A murit după câteva zile fără să-și mai recapete cunoștința.
La început, cazul a părut un accident casnic. Pe măsură ce anchetatorii au verificat împrejurările în care femeia a căzut, au apărut însă mai multe elemente care au ridicat suspiciuni.
Apelul la 112 ar fi fost făcut după aproximativ 20 de minute
Unul dintre aspectele care au atras atenția anchetatorilor a fost momentul în care românca a cerut ajutor. Verificarea apelurilor telefonice ar fi arătat că aceasta nu a sunat imediat la serviciile de urgență. Înainte să apeleze 112, femeia și-ar fi sunat partenerul și i-ar fi spus să nu se grăbească să ajungă acasă pentru masa de prânz. Abia după aproximativ 20 de minute ar fi fost făcut apelul prin care a fost cerut ajutor medical pentru pensionară.
Și autopsia a ridicat semne de întrebare. Medicii legiști au descoperit răni severe, inclusiv două fracturi faciale și alte leziuni pe care anchetatorii nu le-au considerat compatibile cu o simplă cădere pe scări.
Mai mult, în ziua incidentului, un nepot al familiei ar fi surprins-o pe româncă în timp ce încerca să curețe urmele de sânge de pe podea și de pe trepte.
Procurorii susțin că femeia și-ar fi împins soacra de două ori
După mai bine de trei luni de investigații, românca a fost reținută la începutul lunii iulie. În timpul audierilor, aceasta ar fi recunoscut că în dimineața incidentului avusese o ceartă puternică cu soacra sa și că discuția pornise de la banii dispăruți. Potrivit procurorilor, în timp ce pensionara cobora scările, nora ar fi împins-o din spate. Femeia de 70 de ani ar fi încercat să se ridice, moment în care românca ar fi împins-o din nou. În urma căderii, victima s-ar fi lovit cu capul de o coloană din ceramică aflată lângă baza scării. Impactul ar fi fost atât de puternic încât coloana s-a spart.
Românca susține că nu a intenționat să-și omoare soacra și că ar fi acționat în panică în timpul confruntării legate de bani. Femeia a fost pusă sub acuzare pentru omor, escrocherie și abuz de încredere asupra unei persoane vulnerabile și a fost arestată.
Și fiul victimei este cercetat
Ancheta îl vizează și pe fiul pensionarei, partenerul româncei. Bărbatul este suspectat că ar fi beneficiat de o parte dintre banii proveniți din presupusa escrocherie și a fost pus sub acuzare pentru tăinuire. Interceptările telefonice dintre cei doi parteneri ar fi arătat că aceștia consumau cocaină. Anchetatorii suspectează că o parte dintre banii dispăruți din conturile femeii de 70 de ani ar fi fost folosită pentru cumpărarea de droguri.