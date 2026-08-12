Româncă de 29 de ani, acuzată că și-a ucis soacra. Motivul pentru care ar fi împins-o pe scări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 09:41

O româncă de 29 de ani, stabilită în localitatea Lescout, din departamentul Tarn, Franța, este acuzată că și-a împins soacra de 70 de ani pe scări, după o ceartă pornită de la dispariția a peste 30.000 de euro din conturile pensionarei. Femeia a ajuns la spital în stare critică și a murit câteva zile mai târziu, fără să-și mai recapete cunoștința.

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