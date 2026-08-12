Rusia crește exporturile de petrol spre Asia. Ruta arctică, tot mai folosită

Rusia a început în acest an transporturile de petrol către piețele asiatice prin Ruta Maritimă de Nord mai devreme și într-un ritm mai ridicat decât în 2025. Șapte petroliere, încărcate cu aproximativ 6 milioane de barili de țiței, se află deja pe ruta arctică spre Asia, potrivit unor surse comerciale și datelor de transport maritim LSEG citate de Reuters.
Cele șapte petroliere transportă împreună aproximativ 6 milioane de barili de țiței, echivalentul a circa 850.000 de tone. Volumul reprezintă aproape jumătate din cantitatea de petrol transportată prin Ruta Maritimă de Nord pe parcursul întregului sezon de navigație din 2025.
Ruta arctică permite Rusiei să transporte petrol din porturile sale vestice către China și alte piețe asiatice fără traversarea apelor europene, unde navele rusești pot fi supuse unor controale și restricții în contextul sancțiunilor impuse Moscovei după invazia Ucrainei.
Ruta arctică, alternativă la Strâmtoarea Ormuz
Interesul pentru Ruta Maritimă de Nord este susținut și de dificultățile logistice din zona Strâmtorii Ormuz, oferind Rusiei o alternativă care nu depinde de tranzitul prin acest punct strategic. În același timp, condițiile de navigație din Arctica sunt în prezent relativ favorabile. Rusia are astfel un interes suplimentar să utilizeze ruta pentru a evita restricțiile occidentale asupra transporturilor sale de petrol.
Flota aflată în prezent pe Ruta Maritimă de Nord este formată din șase petroliere de tip Aframax, cu o capacitate de aproximativ 750.000 de barili fiecare, și un petrolier Suezmax, care poate transporta circa un milion de barili.
Potrivit datelor LSEG citate de Reuters, trei dintre nave navighează sub pavilion rusesc, în timp ce celelalte sunt înregistrate în Oman și Camerun. Faptul că transporturile au început deja în primele săptămâni ale sezonului indică amploarea operațiunilor rusești pe ruta arctică și ar putea semnala o creștere a volumelor de petrol exportate către Asia în acest an.
Moscova își mută tot mai mult exporturile energetice spre Asia
Prin intensificarea utilizării rutei arctice, Moscova își orientează tot mai mult exporturile energetice către piețele asiatice. În paralel, problemele din Strâmtoarea Ormuz cresc interesul Chinei pentru surse și rute alternative de aprovizionare.