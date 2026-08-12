Rusia crește exporturile de petrol spre Asia. Ruta arctică, tot mai folosită

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 09:49

Rusia a început în acest an transporturile de petrol către piețele asiatice prin Ruta Maritimă de Nord mai devreme și într-un ritm mai ridicat decât în 2025. Șapte petroliere, încărcate cu aproximativ 6 milioane de barili de țiței, se află deja pe ruta arctică spre Asia, potrivit unor surse comerciale și datelor de transport maritim LSEG citate de Reuters.

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