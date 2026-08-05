A fost inventat tricoul care nu ar mirosi a transpirație nici după 30 de zile de purtare fără să fie spălat

O companie americană a creat un tricou despre care spune că poate fi purtat zilnic timp de o lună fără să miroasă a transpirație. Produsul se numește HercShirt V5.0 și este realizat de firma Hercleon. Compania susține că hainele sale nu trebuie spălate la fel de des ca îmbrăcămintea obișnuită. Afirmația privind cele 30 de zile nu a fost însă demonstrată printr-un studiu făcut direct pe tricou.
Cupru, argint și cenușă vulcanică
Compania spune că materialul conține șapte elemente care luptă împotriva mirosurilor. Cele mai importante sunt cuprul și argintul. Aceste metale au proprietăți antimicrobiene și ar distruge bacteriile care produc mirosurile neplăcute. În țesătură este folosită și cenușă vulcanică. Mineralele poroase din aceasta ar absorbi mirosurile acumulate în material.
Tricoul este vândut în trei variante. Modelul „Budget” ar oferi protecție împotriva mirosurilor timp de trei zile. Varianta „Standard” ar rămâne proaspătă până la două săptămâni. Modelul „Max” ar putea fi purtat până la o lună, dar costă 79 de dolari, adică aproximativ 360 de lei.
Ideea a apărut în timpul unei călătorii
HercShirt a fost creat de inventatorul Wenceslaus Muenyi, născut în Camerun. Ideea i-a venit după o călătorie de câteva săptămâni. El a observat că toate hainele sale căpătaseră un miros neplăcut. Inventatorul a început apoi să dezvolte materialul HercFiber, gândit pentru a opri apariția mirosurilor, conform presei străine.
Muenyi susține că firele de cupru și argint distrug bacteriile strânse în țesătură. Cercetările invocate de el arată că bacteriile periculoase MRSA sunt distruse rapid la contactul cu suprafețele din cupru și cu aliajele acestuia. Cuprul antimicrobian este deja folosit în spitale, școli, mijloace de transport, baze sportive și birouri. Tricoul mai conține zinc, care ar neutraliza unii compuși din transpirația provocată de stres. Alte două elemente, păstrate secrete, ar combate mirosurile legate de schimbările hormonale și de amoniac.
Inventatorul nu a prezentat însă teste care să arate că tricoul rămâne fără miros timp de 30 de zile. Compania precizează că produsul nu înlocuiește igiena personală. Tricoul nu schimbă nici mirosul natural al corpului. De asemenea, materialul nu se curăță singur, iar petele de mâncare, băuturi sau murdărie se vor acumula dacă haina nu este spălată.
Peste 1.700 de persoane au finanțat proiectul
Proiectul a atras peste 1.740 de persoane care au oferit în total 272.191 de dolari. Tricoul este disponibil în prezent numai în culoarea neagră. Compania pregătește și o variantă bleumarin, dacă va fi îndeplinit obiectivul stabilit în campania de finanțare. Numărul mare de susținători arată că mulți oameni sunt interesați de hainele care trebuie spălate mai rar.
Transpirația este aproape lipsită de miros. Mirosul corporal apare atunci când bacteriile și drojdiile de pe piele descompun transpirația și celulele moarte. Glandele ecrine produc un lichid apos care ajută corpul să își regleze temperatura. Glandele apocrine, aflate mai ales la subraț și în zona inghinală, produc o secreție mai densă, bogată în grăsimi și proteine. Bacteriile descompun aceste substanțe și produc mirosul specific. Căldura, sportul, stresul, schimbările hormonale, alimentația, unele medicamente și anumite probleme medicale pot face mirosul mai puternic.