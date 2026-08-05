A fost inventat tricoul care nu ar mirosi a transpirație nici după 30 de zile de purtare fără să fie spălat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 11:04

O companie americană a creat un tricou despre care spune că poate fi purtat zilnic timp de o lună fără să miroasă a transpirație. Produsul se numește HercShirt V5.0 și este realizat de firma Hercleon. Compania susține că hainele sale nu trebuie spălate la fel de des ca îmbrăcămintea obișnuită. Afirmația privind cele 30 de zile nu a fost însă demonstrată printr-un studiu făcut direct pe tricou.

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