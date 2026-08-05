Explozii în portul Jebel Ali din Dubai. Emiratele vorbesc despre un accident industrial, presa iraniană invocă un atac al rebelilor Houthi

Mai multe explozii s-au produs în timpul nopții în portul și zona industrială Jebel Ali din Dubai, iar un nor dens de fum negru s-a ridicat deasupra complexului. În timp ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite susțin că este vorba despre un accident industrial, surse media iraniene afirmă că exploziile ar fi fost provocate de un atac cu rachete sau drone al rebelilor Houthi din Yemen.
Mai multe explozii au fost raportate în cursul nopții în portul Jebel Ali, unul dintre cele mai importante centre logistice și comerciale din Emiratele Arabe Unite. Potrivit Clash Report, deasupra portului și a zonei industriale s-a ridicat un nor gros de fum negru, imaginile surprinse la fața locului arătând amploarea incidentului.
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au transmis că, potrivit primelor informații, exploziile au fost provocate de un accident industrial.
Versiunea presei iraniane
O altă versiune este prezentată de mai multe publicații iraniene, care susțin că exploziile ar fi fost rezultatul unui atac cu rachete sau drone lansat de rebelii Houthi din Yemen.
Până în acest moment, gruparea Houthi nu a revendicat un atac asupra portului Jebel Ali și nici autoritățile emirateze nu au confirmat existența unui atac.
Rebelii Houthi anunță un atac asupra unui petrolier saudit
În schimb, reprezentanții grupării Houthi au anunțat că au atacat petrolierul saudit Wafa, aflat în Marea Roșie, în largul orașului Yanbu.
Potrivit acestora, nava ar fi fost vizată cu rachete balistice în cadrul campaniei de blocare a transportului maritim asociat Arabiei Saudite.
Tensiunile din regiune continuă să crească
Conform datelor prezentate de rebelii Houthi, petrolierul Wafa este al optulea vas saudit atacat de la începutul blocadei maritime anunțate pe 22 iulie.
Gruparea susține, de asemenea, că alte 29 de petroliere saudite au fost obligate să își schimbe ruta și să se întoarcă în Marea Roșie sau în Marea Arabiei.
Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au declarat în repetate rânduri că vor continua atacurile împotriva obiectivelor americane și ale aliaților Statelor Unite din regiune.
Deocamdată, nu există o confirmare oficială că exploziile din portul Jebel Ali au fost provocate de un atac, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite continuă investigațiile pentru stabilirea cauzei incidentului.