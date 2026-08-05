Explozii în portul Jebel Ali din Dubai. Emiratele vorbesc despre un accident industrial, presa iraniană invocă un atac al rebelilor Houthi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 11:47

Mai multe explozii s-au produs în timpul nopții în portul și zona industrială Jebel Ali din Dubai, iar un nor dens de fum negru s-a ridicat deasupra complexului. În timp ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite susțin că este vorba despre un accident industrial, surse media iraniene afirmă că exploziile ar fi fost provocate de un atac cu rachete sau drone al rebelilor Houthi din Yemen.

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