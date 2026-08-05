Anchetă de securitate în Germania după ce un avion DHL s-a lovit de un obiect necunoscut: ce suspiciuni există

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 12:44

Autoritățile germane investighează un incident neobișnuit produs pe aeroportul din Leipzig, după ce un avion cargo DHL s-a ciocnit în aer cu un obiect neidentificat și a fost nevoit să aterizeze de urgență la Hanovra. În paralel, poliția examinează un obiect suspect găsit în apropierea pistei.

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