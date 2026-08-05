Anchetă de securitate în Germania după ce un avion DHL s-a lovit de un obiect necunoscut: ce suspiciuni există

Autoritățile germane investighează un incident neobișnuit produs pe aeroportul din Leipzig, după ce un avion cargo DHL s-a ciocnit în aer cu un obiect neidentificat și a fost nevoit să aterizeze de urgență la Hanovra. În paralel, poliția examinează un obiect suspect găsit în apropierea pistei.
Potrivit Reuters, aeronava cargo a companiei DHL s-a ciocnit cu un obiect neidentificat la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Leipzig. În urma incidentului, echipajul a decis efectuarea unei aterizări neprogramate pe aeroportul din Hanovra, unde avionul a fost inspectat de autorități.
Anchetatorii au constatat că aeronava a suferit avarii minore în partea din față.
Obiect suspect descoperit lângă pista aeroportului
În paralel, poliția germană a anunțat că investighează un obiect suspect descoperit în apropierea pistei sudice a aeroportului din Leipzig. Zona a fost securizată, iar la fața locului au intervenit polițiști federali și o echipă specializată în dezamorsarea dispozitivelor explozive, care a folosit un robot pentru examinarea obiectului.
Autoritățile încearcă acum să stabilească dacă acesta este cel cu care s-a ciocnit aeronava DHL. Poliția a descris cazul drept un „incident legat de securitate”.
Traficul aerian a fost afectat
Din cauza incidentului, mai multe zboruri cargo și o cursă de pasageri venită din Mallorca au fost redirecționate către alte aeroporturi. Traficul aerian a fost reluat ulterior, însă exclusiv pe pista nordică a aeroportului din Leipzig, în timp ce pista sudică rămâne închisă pentru continuarea investigațiilor.
Suspiciuni că aeronava s-ar fi lovit de o dronă
Postul RTL relatează că impactul s-ar fi produs la o altitudine de aproximativ 400 de metri, la câțiva kilometri după decolarea aeronavei.
Potrivit publicației BILD, obiectul cu care s-a lovit avionul ar fi fost o dronă care conținea un detonator, motiv pentru care poliția federală a mobilizat experți în dezamorsarea bombelor.
Până la momentul transmiterii acestei știri, autoritățile germane nu au confirmat oficial această informație și subliniază că toate ipotezele sunt încă analizate. Ancheta este în desfășurare, iar poliția încearcă să stabilească dacă obiectul descoperit lângă pista aeroportului are legătură directă cu incidentul în care a fost implicată aeronava cargo DHL.