Marea Britanie analizează o anchetă publică privind activitățile lui Jeffrey Epstein. Premierul vrea să discute cu victimele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 13:11

Guvernul britanic ia în calcul lansarea unei anchete publice privind activitățile desfășurate de Jeffrey Epstein în Regatul Unit. Anunțul a fost făcut de ministrul pentru victime, Alex Davies-Jones, care a precizat că premierul Andy Burnham intenționează să se întâlnească cu victimele înainte de a lua o decizie finală.

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