Marea Britanie analizează o anchetă publică privind activitățile lui Jeffrey Epstein. Premierul vrea să discute cu victimele

Guvernul britanic ia în calcul lansarea unei anchete publice privind activitățile desfășurate de Jeffrey Epstein în Regatul Unit. Anunțul a fost făcut de ministrul pentru victime, Alex Davies-Jones, care a precizat că premierul Andy Burnham intenționează să se întâlnească cu victimele înainte de a lua o decizie finală.
Autoritățile britanice iau în calcul deschiderea unei anchete publice privind activitățile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein pe teritoriul Marii Britanii. Anunțul a fost făcut de ministrul pentru victime, Alex Davies-Jones, într-un interviu acordat BBC, citat de Reuters.
„Investigăm acest lucru. Vedem ce este posibil”, a declarat oficialul britanic.
Potrivit acestuia, premierul Andy Burnham intenționează să se întâlnească cu victimele lui Epstein, iar concluziile acestor discuții vor cântări în decizia privind lansarea unei anchete publice.
Cazul Epstein continuă să provoace controverse
La aproape șapte ani de la moartea lui Jeffrey Epstein, scandalul continuă să genereze dezbateri atât în Marea Britanie, cât și la nivel internațional.
Cazul a atras atenția asupra modului în care autoritățile au gestionat acuzațiile privind rețeaua lui Epstein și asupra relațiilor pe care acesta le-a avut cu numeroase personalități publice.
Printre numele menționate de-a lungul timpului în legătură cu dosarul se numără prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, precum și fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson.
Mai multe anchete sunt deja în desfășurare
Poliția britanică desfășoară deja investigații privind presupuse infracțiuni legate de Jeffrey Epstein.
Anchetele vizează acuzații de abuz sexual asupra minorilor, trafic de femei prin aeroporturile din Regatul Unit și posibile abateri în exercitarea unor funcții publice.
Autoritățile încearcă să stabilească dacă au existat persoane sau instituții care au facilitat ori au acoperit activitățile rețelei.
Investigația ar putea include și cazul Mohamed al-Fayed
Ministrul Alex Davies-Jones a precizat că o eventuală anchetă publică nu s-ar limita exclusiv la cazul Jeffrey Epstein.
Potrivit acestuia, investigația ar putea analiza și acuzațiile formulate împotriva regretatului miliardar egiptean Mohamed al-Fayed, care a fost acuzat de sute de persoane de viol și agresiune sexuală.
Deocamdată, Guvernul britanic nu a luat o decizie finală privind declanșarea anchetei, însă susține că analizează toate opțiunile înainte de a decide dacă va fi deschisă o investigație publică.