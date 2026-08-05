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Alertă cu dronă pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania: zboruri suspendate și aeronave redirecționate după descoperirea unui obiect suspect

Aeroport Germania

Aeroport Germania

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 09:31

Activitatea aeroportului Leipzig/Halle din Germania a fost perturbată în noaptea de marți spre miercuri. O dronă a fost observată în apropierea aeroportului, iar pe una dintre piste a fost găsit un obiect suspect. Autoritățile au oprit temporar toate operațiunile pentru a verifica dacă există vreun pericol. Un zbor de pasageri și mai multe avioane de marfă au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Traficul aerian, oprit până la ora 1:55

Alerta a fost dată la scurt timp după miezul nopții. Traficul aerian a fost suspendat până la ora 1:55, timp în care zona a fost verificată. Obiectul găsit pe pistă a fost examinat cu un echipament folosit pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Nu au fost oferite alte informații despre natura obiectului. Miercuri dimineață, pista sudică a aeroportului era în continuare închisă. Situația a provocat probleme importante pentru transportul aerian de marfă. Pista nordică a rămas deschisă pentru decolări și aterizări. Aeroportul a putut astfel să desfășoare o parte dintre operațiuni.

Un centru important pentru transportul de marfă

Aeroportul Leipzig/Halle este unul dintre cele mai importante centre logistice din Europa. Aici se află principalul centru european al companiei DHL pentru transportul aerian de marfă. O întrerupere mai lungă poate afecta livrările internaționale și transporturile de mărfuri către alte țări europene. Verificările continuă, iar cauza incidentului nu a fost stabilită. Până în prezent nu a fost confirmată existența unei amenințări.

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