Alertă cu dronă pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania: zboruri suspendate și aeronave redirecționate după descoperirea unui obiect suspect

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 09:31

Activitatea aeroportului Leipzig/Halle din Germania a fost perturbată în noaptea de marți spre miercuri. O dronă a fost observată în apropierea aeroportului, iar pe una dintre piste a fost găsit un obiect suspect. Autoritățile au oprit temporar toate operațiunile pentru a verifica dacă există vreun pericol. Un zbor de pasageri și mai multe avioane de marfă au fost redirecționate către alte aeroporturi.

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