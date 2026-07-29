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Vremea· 1 min citire
Prognoza meteo pentru București până duminică: temperaturile urcă la 35 de grade, iar disconfortul termic se accentuează
Caniculă în România
Vremea va fi călduroasă în București până duminică, 2 august, iar temperaturile vor crește treptat și vor ajunge la 35 de grade Celsius. Capitala se va afla, în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, sub o informare meteorologică privind un val de căldură, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale.
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