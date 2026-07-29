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Vremea· 1 min citire

Prognoza meteo pentru București până duminică: temperaturile urcă la 35 de grade, iar disconfortul termic se accentuează

Caniculă în România

Caniculă în România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:56

Vremea va fi călduroasă în București până duminică, 2 august, iar temperaturile vor crește treptat și vor ajunge la 35 de grade Celsius. Capitala se va afla, în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, sub o informare meteorologică privind un val de căldură, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale.

De joi, ora 10:00, până vineri, ora 09:00, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 15 și 18 grade. Vineri, vremea călduroasă se va menține în Capitală. Cerul va rămâne senin, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 și 33 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 19 grade.

Sâmbătă, 1 august, valorile termice vor continua să crească. Maximele vor ajunge la 33-34 de grade, în condițiile unui cer senin și ale unui vânt care va sufla slab până la moderat. Duminică, 2 august, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic se va accentua. Cerul va fi variabil în orele amiezii și mai mult senin în restul intervalului. Temperaturile maxime vor urca la 33-35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade.

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