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Vremea· 2 min citire
Vreme instabilă în București la începutul săptămânii: când vin ploile și cât de mult scad temperaturile
Prognoza meteo
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru București, valabilă de luni, 27 iulie, de la ora 12:00, până marți, 28 iulie, la ora 10:00. Capitala nu se va afla sub incidența atenționărilor de vreme severă emise pentru mai multe regiuni ale țării.
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