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Vreme instabilă în București la începutul săptămânii: când vin ploile și cât de mult scad temperaturile

Prognoza meteo

Prognoza meteo

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 14:50

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru București, valabilă de luni, 27 iulie, de la ora 12:00, până marți, 28 iulie, la ora 10:00. Capitala nu se va afla sub incidența atenționărilor de vreme severă emise pentru mai multe regiuni ale țării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul după-amiezii și spre seară. Vor apărea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi cuprinse între 2 și 5 litri pe metrul pătrat.

Temperaturile ajung la 31 de grade

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Rafalele vor putea ajunge la viteze de 35-40 km/h.

Temperatura maximă se va situa între 30 și 31 de grade, iar minima va coborî până la 17-18 grade. ANM a emis o atenționare Cod galben, valabilă luni, între orele 12:00 și 22:00. Sunt vizate Maramureșul, Crișana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei.

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. Vântul va avea viteze la rafală de 50-70 km/h, iar izolat poate depăși 80 km/h. Pe alocuri va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat.

Rafale de peste 100 km/h la munte

O a doua atenționare Cod galben este valabilă de luni, de la ora 22:00, până marți, la ora 10:00. Aceasta vizează Carpații Meridionali și de Curbură, precum și, local, Munții Apuseni. Vântul va sufla cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 90-100 km/h.

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