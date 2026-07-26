Vreme instabilă în București la începutul săptămânii: când vin ploile și cât de mult scad temperaturile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 14:50

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru București, valabilă de luni, 27 iulie, de la ora 12:00, până marți, 28 iulie, la ora 10:00. Capitala nu se va afla sub incidența atenționărilor de vreme severă emise pentru mai multe regiuni ale țării.

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