Vremea azi, în România. Temperaturile cresc în aproape toată țara: zona cu ploi și furtuni

Prognoza meteo pentru 26 iulie 2026 aduce vreme mai caldă în aproape toată România. Maximele ajung la 33 de grade, iar în cursul nopții sunt așteptate ploi și furtuni în vest și centru.
Vremea astăzi, 26 iulie 2026. România se încălzește, dar ploile și furtunile revin în unele regiuni
Meteorologii anunță o zi de duminică cu vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor fi în creștere comparativ cu ziua precedentă, iar maximele vor ajunge până la 33 de grade Celsius în vestul României. Totuși, spre seară și în timpul nopții, instabilitatea atmosferică revine în mai multe regiuni, unde sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Temperaturi mai ridicate în aproape toate regiunile
Ziua începe cu valori răcoroase în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se vor înregistra în jur de 24 de grade la orele amiezii. În schimb, în Banat se va resimți cel mai bine încălzirea vremii, temperaturile urmând să atingă 32-33 de grade.
Cerul va rămâne predominant senin în majoritatea zonelor, iar ploile vor lipsi pe parcursul zilei din cele mai multe regiuni.
Soare și vreme plăcută în Dobrogea și sud-estul țării
În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi stabilă, cu mult soare și vânt slab. Temperaturile vor urca până la 28-29 de grade, oferind condiții bune pentru activitățile în aer liber.
Și în sudul țării, inclusiv în Lunca Dunării, cerul va rămâne mai mult senin, iar maximele vor ajunge în jurul valorii de 30 de grade.
Moldova și Bucovina scapă de ploi
În Moldova și Bucovina se anunță o zi liniștită, fără precipitații. După o dimineață mai răcoroasă, temperaturile vor crește treptat, atingând valori cuprinse între 26 și 30 de grade.
Meteorologii estimează că norii care își vor face apariția pe parcursul zilei nu vor aduce ploi, fiind specifici unei vremi stabile.
Vestul țării, cea mai caldă zonă din România
Banatul și Crișana vor avea cele mai ridicate temperaturi din țară, cu maxime de până la 33 de grade Celsius.
Deși ziua va fi însorită, în cursul nopții vremea se schimbă. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt, în special în vest și în zonele montane.
Transilvania, vreme plăcută ziua, furtuni după lăsarea serii
Locuitorii din Transilvania vor avea parte de o dimineață răcoroasă, cu temperaturi foarte scăzute în estul provinciei. Pe parcursul zilei însă, valorile termice vor urca până la aproximativ 29 de grade.
Spre seară și în timpul nopții sunt așteptate averse, în special în zonele montane și în partea de vest a regiunii.
Oltenia, încălzire accentuată
Și în Oltenia vremea devine mai caldă, cu maxime de 31-32 de grade în vestul regiunii.
Ziua va fi însorită, însă după lăsarea întunericului sunt posibile ploi de scurtă durată în mai multe zone.
Vremea în București
Capitala va avea parte de o zi predominant însorită, cu temperaturi în creștere față de sâmbătă.
Maxima va ajunge la 29-30 de grade, iar vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea va fi liniștită, cu o minimă în jurul valorii de 16 grade și fără precipitații.
Prognoza meteo la munte
La munte, dimineața va fi răcoroasă, însă temperaturile vor crește treptat în cursul zilei.
În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură sunt posibile ploi izolate spre seară, iar în timpul nopții, în Carpații Occidentali, sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Cum va fi vremea pe litoral
Pe litoral, turiștii se vor bucura de condiții excelente pentru plajă. Cerul va fi mai mult senin, briza va sufla ușor, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 28 de grade.
Apa mării rămâne însă destul de rece pentru această perioadă, cu temperaturi cuprinse între 20 și 21 de grade Celsius.