Vremea azi, în România. Temperaturile cresc în aproape toată țara: zona cu ploi și furtuni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iul. 2026, 09:19

Prognoza meteo pentru 26 iulie 2026 aduce vreme mai caldă în aproape toată România. Maximele ajung la 33 de grade, iar în cursul nopții sunt așteptate ploi și furtuni în vest și centru.

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