Cum va fi vremea azi. Maxime de 34 de grade, furtuni cu grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

Prognoza meteo pentru 25 iulie 2026. Temperaturile urcă până la 34 de grade, iar după-amiaza sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în numeroase zone ale țării.
Vremea 25 iulie 2026. Temperaturi de până la 34 de grade, dar și furtuni puternice cu grindină
Vremea se încălzește ușor în România sâmbătă, 25 iulie 2026, însă valorile termice rămân, în multe regiuni, apropiate sau chiar sub media obișnuită pentru această perioadă. Meteorologii anunță maxime de până la 34 de grade Celsius în vestul țării, în timp ce după-amiaza aduce episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în mai multe zone.
Temperaturile cresc, însă furtunile revin în a doua parte a zilei
Valorile maxime vor fi cuprinse între 21-22 de grade în depresiunile intramontane și până la 34 de grade în regiunile vestice. Deși dimineața începe cu vreme frumoasă în majoritatea țării, după-amiaza norii se dezvoltă rapid în special în zonele montane, dar și în Transilvania, Muntenia, Moldova și local în Oltenia și Dobrogea.
În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină. În zonele de munte, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat într-un interval scurt.
Cum va fi vremea în principalele regiuni ale țării
Dobrogea și Bărăganul se vor bucura de o zi predominant însorită, cu înnorări temporare doar spre seară. Temperaturile vor urca până la 31 de grade, iar ploile vor apărea doar pe suprafețe restrânse.
În sudul Moldovei și nordul Munteniei, prima parte a zilei aduce vreme stabilă și soare, însă după-amiaza sunt așteptate furtuni însoțite de tunete, fulgere și, pe alocuri, grindină. Maximele vor ajunge la 32 de grade.
Și în nordul Moldovei, precum și în Bucovina, vremea va fi frumoasă până la prânz, după care instabilitatea atmosferică se va accentua, în special în zona montană. Valorile maxime vor atinge aproximativ 30 de grade.
În Maramureș și nordul Transilvaniei se va resimți o încălzire ușoară, cu temperaturi de până la 32 de grade, însă spre după-amiază sunt posibile ploi de scurtă durată.
Vestul țării, aproape de pragul caniculei
Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în vestul României, unde mercurul din termometre va urca până la 33-34 de grade Celsius.
Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic, în special în zonele de câmpie.
În Transilvania, vremea începe cu soare, dar după-amiaza sunt așteptate ploi torențiale și descărcări electrice, în special în zonele montane, unde se pot acumula cantități importante de apă.
Și în Oltenia vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 33 de grade. În regiunile deluroase și montane sunt posibile averse însoțite de fenomene electrice.
Prognoza meteo pentru București
Capitala va avea parte de o zi caldă, cu mult soare în prima parte a intervalului. După-amiaza, cerul se va înnora temporar și există posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată.
Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade, iar noaptea va rămâne plăcută, cu o minimă în jurul valorii de 19 grade Celsius.
Vremea la munte și pe litoral
La munte, temperaturile vor continua să crească, însă după-amiaza instabilitatea atmosferică va deveni accentuată. Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și cantități importante de apă, mai ales în masivele înalte.
Pe litoral, vremea va fi ideală pentru turiști. Cerul va rămâne mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor atinge 29 de grade Celsius. În schimb, apa mării va rămâne răcoroasă, cu aproximativ 19 grade Celsius, ceea ce poate reduce confortul celor care aleg să facă baie.