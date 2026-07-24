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Alertă hidrologică. Risc de viituri pe râuri din șapte județe, până vineri noapte
FOTO: Arhivă
Hidrologii au emis vineri o atenționare Cod galben, valabilă în intervalul orar 12:00-24:00, pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea.
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