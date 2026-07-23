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Furtuni puternice lovesc Bucureștiul: vijelii de 70 km/h și ploi torențiale, anunțate pentru vineri

Vijelii București

Vijelii București

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 11:39

Bucureștiul se va afla vineri sub Cod galben de furtuni, ploi torențiale și vijelii. Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 21:00, potrivit prognozei speciale publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii anunță că vremea va rămâne instabilă, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

Ploi și descărcări electrice joi

Joi după-amiază și seara, în Capitală vor fi înnorări și averse slabe, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 5-10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla mai tare în timpul ploilor, cu viteze de 40-45 de kilometri pe oră. Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade, iar minima va coborî până la 12-15 grade.

Cod galben de furtuni vineri

Vineri, între orele 12:00 și 21:00, în București sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone pot depăși 25 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt vor avea viteze de 50-70 de kilometri pe oră.

Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade. ANM precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția vremii.

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