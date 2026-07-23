Furtuni puternice lovesc Bucureștiul: vijelii de 70 km/h și ploi torențiale, anunțate pentru vineri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 11:39

Bucureștiul se va afla vineri sub Cod galben de furtuni, ploi torențiale și vijelii. Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 21:00, potrivit prognozei speciale publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vijelii bucurestiprognoza meteo