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Vremea· 1 min citire
Furtuni puternice lovesc Bucureștiul: vijelii de 70 km/h și ploi torențiale, anunțate pentru vineri
Vijelii București
Bucureștiul se va afla vineri sub Cod galben de furtuni, ploi torențiale și vijelii. Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 21:00, potrivit prognozei speciale publicate de Administrația Națională de Meteorologie.
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